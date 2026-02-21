Espana agencias

Podemos apela al "cambio" en CyL tras décadas de "destrozo" de la Sanidad por parte del PP de Mañueco

Guardar

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha apelado al "cambio" en Castilla y León con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo ante un presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que "destroza" la Sanidad con sus políticas y la "privatiza" a costa de los impuestos de los ciudadanos.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de la concentración convocada por medio centenar de organizaciones plataformas por el "deterioro" de la Sanidad en la Comunidad, donde ha estado acompañada por la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y el secretario autonómico, Miguel Ángel Llamas.

"La ciudadanía se tiene que dar cuenta de que no puede seguir con un gobierno del PP que utiliza los impuestos para entregar la Sanidad a sus amigos y hacer negocios a costa del malestar de mucha gente que ya no puede vivir donde quiere vivir porque no hay consultorios", ha expresado la secretaria política de Podemos.

Por ello, ha hecho énfasis en la necesidad de un "cambio" en la Comunidad y Podemos va a "pelear" por ese cambio en la medida en que los grandes derechos se han conseguido cuando, "a pesar de que las cosas parezcan muy difíciles, alguien se anima y dice sí se puede, hay que conseguirlo".

"Eso es lo que hay que transmitir a la gente, que por difícil que parezca, con nuestro voto y con nuestra movilización, podemos conseguir que las cosas cambien, aunque parezca imposible", ha aseverado, para después incidir en que, precisamente, esa ha sido la historia de Podemos.

A este respecto, ha instado a los ciudadanos a que "dejen de votar a quien destroza sus vidas y que apueste por un cambio para que haya gente en las instituciones que pueda cuidar la Sanidad y los servicios públicos" después de "tantas décadas de destrozo del PP".

"MALTRATO" A LA SANIDAD

El secretario autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha criticado el "maltrato" que sufre la sanidad en la Comunidad bajo el gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que la "destroza" con sus políticas.

En este sentido, ha enumerado los problemas que afronta la sanidad en Castilla y León: "Listas de espera sean eternas, el cierre de consultorios en el medio rural y el problema estructural de privatizaciones, falta personal y condiciones precarias".

Por ello, ha subrayado que es "fundamental poner pie en pared y defender la sanidad pública", un punto en el que ha asegurado que Podemos "sale a disputar las próximas elecciones autonómicas con la sanidad pública como bandera".

"Somos la opción que más defiende la sanidad pública y lucha para desprivatizar la sanidad y de aquí al 15 de marzo vamos a trasladar el mensaje de que no se puede seguir con este camino del destrozo de la sanidad", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ciria promete congelar el precio de los abonos y ubicar los turistas en la tercer grada

Infobae

La CNMC abre una consulta hasta el 27 de marzo para mejorar el uso de las ayudas públicas

Expertos, asociaciones, compañías y ciudadanos podrán enviar aportes al borrador elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que busca nuevas pautas para incrementar la transparencia, equidad y eficiencia al otorgar fondos estatales en España

La CNMC abre una consulta

Cantero espera un partido "bastante bonito" ante el Joventut con el ojo puesto en el USK

Infobae

Absuelto el acusado de matar a un hombre en un salón de juegos de Huelva al considerar legítima defensa

El tribunal señala que el hombre actuó bajo amenaza grave y respondió a una agresión con arma blanca, por lo que queda libre de responsabilidad penal aunque deberá pagar una indemnización a los familiares del fallecido

Absuelto el acusado de matar

Font insinúa posibles contactos con el Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera