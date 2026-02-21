Morant denuncia que "los mismos 160 cargos que aplaudían a Mazón hoy aplauden a Llorca": "Nada ha cambiado"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado este sábado que "los mismos 160 cargos del PP que hace unos meses aplaudían al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón hoy están en la Interparlamentaria del PP aplaudiendo al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca". "Nada ha cambiado en la Comunitat Valenciana", ha asegurado Morant, para la que, si algo ha variado, "ha sido a peor".

Diana Morant, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en el acto de celebración del 90 aniversario de la agrupación socialista de Torrent (Valencia), se ha preguntado si entre esos 160 cargos del PP estará Mazón, dado que "juegan al funambulismo", de manera que "a veces aparece, a veces no aparece", aunque "lo que está claro es que continúa como diputado, le han puesto chófer y sigue con todos los privilegios como 'expresident' de la Generalitat".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha denunciado el "silencio" del PPCV ante "el escándalo de las viviendas" detectado en Alicante y ha advertido de que podría estar ocurriendo en otras poblaciones tras la modificación normativa impulsada por el Consell de Mazón para "pervertir el sentido de la vivienda de protección pública".

Asimismo, "nada hemos escuchado a Pérez Llorca contra la política privatizadora de la sanidad que continúa aplicando el Partido Popular con un conseller al que le vuelvo a exigir la dimisión", ha añadido en referencia al titular de Sanidad, Marciano Gómez, ya que, ha indicado, "está aprovechando el dinero de todos para esta privatización en la que tiene intereses y en la que tiene muchas relaciones familiares".

Tal como ha advertido, "vuelven, igual que con la vivienda pública, las familias del PP, beneficiadas de la sanidad pública". La líder socialista también ha calificado de "escandalosas" las nuevas dimisiones en el departamento de Emergencias.

En este sentido, ha recordado que durante los ocho años de Consell del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig hubo un único secretario autonómico en esta área --José María Ángel-- mientras que con el PP, "en solo tres años de gobierno, ya ha habido cinco secretarios autonómicos por diferentes motivos".

"Los relevos se producen por malas gestiones, por negligencias, y no nos lo podemos permitir en un servicio tan importante en la Comunitat Valenciana como es el de Emergencias, como hemos visto en la Dana", ha recalcado.

Morant ha lamentado igualmente que el 'president' de la Generalitat "no haya reprobado actitudes muy reprobables", en referencia al caso del alcalde de Jérica --Jorge Peiró-- investigado por el caso de presuntos abusos sexuales a menores.

Y, "como colofón", se ha preguntado si a la Interparlamentaria acudirá Mazón a aplaudir a Pérez Llorca, que lo mantiene como diputado, y que conserva sus privilegios como 'expresident'. "Ante toda esta indignidad e irresponsabilidad y ante un modelo de hacer política en el que se aprovechan personalmente de la política, el Partido Socialista hace justo lo contrario", ha afirmado.

Y ha agregado: "Los socialistas siempre ponemos a las personas en el centro de las decisiones políticas, y siempre seremos la marca, el partido, de la defensa de lo público y del interés general. Lo hemos demostrado en Torrent, en el Consell, lo demostramos cada día en el Gobierno de España, y lo volveremos a hacer en Torrent y en la Generalitat".

"EL PAPEL TRANSFORMADOR DE LOS SOCIALISTAS EN TORRENT"

En este sentido, Morant también ha puesto en valor la trayectoria histórica del partido en Torrent y su papel transformador. "Hemos venido a celebrar 90 años de una agrupación socialista en un pueblo tan importante para nosotros como es Torrent. Eso significa que hemos estado aquí desde siempre", ha señalado.

La dirigente ha recordado que el Partido Socialista ha pasado por etapas de "clandestinidad, oposición y gobierno", pero "siempre ha sido transformador".

Morant ha subrayado que la llegada de los socialistas al gobierno municipal supuso "hacer prácticamente todo: calles, plazas, centros sociales y espacios de convivencia, especialmente tras etapas no democráticas". Además, ha reivindicado que avances como la educación pública, la sanidad pública o la revalorización de las pensiones "llegaron y siguen llegando de la mano de los socialistas".