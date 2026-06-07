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Paraguay parte al Mundial ilusionada y arropada por su gente, pero preocupada por Enciso

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Asunción, 6 jun (EFE).- La selección de Paraguay partió la madrugada de este domingo a Estados Unidos para jugar la Copa del Mundo, a la que regresa después de 16 años llena de ilusión y arropada por su gente, aunque sin aparcar la preocupación por el estado de salud de su principal figura, el atacante Julio Enciso.

Miles de fanáticos con banderas de Paraguay y carteles de apoyo acompañaron al bus de la Albirroja en su viaje desde el predio de la selección en la ciudad de Ypané, cercana a Asunción, hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, el principal del país y que sirve a la capital.

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La salida del avión estaba prevista para las 22:00 horas locales (01:00 GMT del domingo), pero no partió hasta las 01:00 (04:00 GMT) del domingo, sin que se aclararan de inmediato los motivos del retraso.

Está previsto que aterrice en San José (Estados Unidos) cerca de las 10:00 hora local (17:00 GMT).

Antes de abordar el avión, el seleccionador Gustavo Alfaro publicó una carta abierta en la que agradecía "la demostración genuina de afecto" de los hinchas y reiteró que la Albirroja jugará el Mundial "desde la ilusión".

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"Las victorias nunca se pueden garantizar, pero las actitudes sí. Vamos a respetar la identidad histórica de nuestro fútbol", dijo el timonel en la misiva.

Los mensajes de apoyo a Julio Enciso se repitieron entre los hinchas que despidieron a la Albirroja.

"¡Qué te mejores, Enciso!", o "¡Fuerza, Enciso!" se leía en los carteles de decenas de personas que arroparon a la selección paraguaya en las calles.

'La Joya' Enciso, de 22 años, es el jugador más destacado del combinado paraguayo que debutará en el Mundial este 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con aforo para 70.000 espectadores.

Pero la presencia del futbolista del Racing francés en el debut albirrojo está en duda después de que saliera lesionado a los 25 minutos del partido amistoso que la Albirroja le ganó, por 4-0, a una débil Nicaragua en Asunción para despedirse de su fanaticada la noche del viernes.

"Su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta al tratamiento y su evolución diaria", dijo la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) el sábado en un comunicado para informar el estado de salud de Enciso.

En el texto, la entidad subrayó que el jugador está "bajo seguimiento" médico tras haber sufrido una contusión muscular en el muslo derecho.

A falta de conocer su evolución, el atacante apunta a ser titular cuando Paraguay debute en el Mundial dentro de 6 días por la primera jornada del Grupo D.

El cronograma establece que el equipo que dirige Alfaro se enfrente el 19 de julio a Turquía por la segunda fecha de la zona y cierre la fase de grupos ante Australia el día 25.

La prensa local ha especulado, con base en presuntos informes médicos filtrados, que Enciso sufre de una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que lo apartaría, al menos, de los primeros dos partidos de la fase de grupos del Mundial.

Alfaro no desafectó a Enciso, por el que espera, y que la noche del sábado caminó sin problemas cuando abordó el avión. EFE

(foto)

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