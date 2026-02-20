Rufián aclara que no pide retiradas en la izquierda, sino confluencias, y anima a presentar alternativas y no insultos

En su intervención pública posterior a las reacciones de varios partidos, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, aclaró que su propuesta no busca que partidos de izquierda se retiren de la contienda electoral. Según informó Europa Press, Rufián enfatizó que su objetivo es facilitar confluencias entre las fuerzas progresistas de cada provincia, para canalizar esfuerzos en candidaturas comunes en las próximas elecciones generales y no dividir el voto de la izquierda frente al avance de la ultraderecha.

El medio Europa Press detalló que estas declaraciones de Rufián surgieron después de un coloquio con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, donde planteó la necesidad de unir a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE en cada territorio. El propósito sería que en cada circunscripción sólo hubiera una o dos listas progresistas, evitando la dispersión de votos. Esta iniciativa generó rápida respuesta de varios partidos, que se manifestaron reacios a renunciar a sus propios proyectos. Ada Colau, líder de En Comú, subrayó que en las elecciones generales de 2023 su formación superó en votos a ERC en Cataluña y afirmó que no contemplaría pedirle a ERC que se retire, defendiendo así la autonomía de cada espacio político.

Frente al debate generado, Rufián utilizó su cuenta en la red social X para matizar su planteamiento. El portavoz de ERC escribió: "Una cosa. Yo no pido retiradas. Yo pido confluencias. Y eso no significa que se presente 1 pero tampoco significa que se presenten 14", aludiendo a la conveniencia de limitar el número de candidaturas sin que esto suponga exclusiones forzadas, reportó Europa Press.

Para Rufián, la máxima prioridad debe ser "potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos", pero manteniendo la pluralidad. Insiste en la importancia de abordar la estrategia "provincia a provincia", recalcando que el enfoque debe sustentarse en la eficacia y en un análisis racional de los escenarios. El portavoz anima a los demás partidos a responder con "contrapropuestas" sobre el modo de cooperar electoralmente, pidiendo dejar de lado "insultos", "miedos", "especulaciones" y "difamaciones". Rufián concluyó su intervención pública expresando su esperanza de que, pasado el actual clima de tensión, "cuando todo el mundo se calme y vuelva a mirar los números", prevalezca el análisis de los resultados sobre el desacuerdo, según consignó Europa Press.

Estos intercambios se desarrollan en el contexto de una creciente preocupación sobre el impacto de la atomización del voto progresista, especialmente ante el auge de fuerzas de ultraderecha como Vox. Los líderes de ERC y sectores afines consideran la unidad una herramienta estratégica para maximizar la representación parlamentaria frente a la consolidación de opciones conservadoras. Sin embargo, la propuesta de construir candidaturas conjuntas enfrenta reticencias dentro del propio espectro progresista, con voces como la de Colau defendiendo los espacios propios y la identidad de cada formación política, tal como recogió Europa Press.

En el trasfondo de la discusión subyace la necesidad de superar las diferencias tácticas para acordar mecanismos de cooperación electoral. Rufián propone que este debate se enfoque en la obtención del mayor número posible de escaños progresistas, apelando a datos y análisis más que a rivalidades internas. Europa Press señala que, aunque la propuesta de ERC no necesariamente implica candidaturas únicas, sí reivindica limitar el número de listas para evitar la dilución de apoyos y potenciar opciones realmente competitivas frente a Vox.

Las reacciones en el conjunto de las formaciones progresistas han puesto sobre la mesa tanto la complejidad de articular candidaturas de unidad como la necesidad de evitar interpretaciones que asocien las confluencias con exclusiones forzadas. Europa Press remarcó que, entre las principales respuestas, algunas dirigencias han defendido su derecho a concurrir con sus propias marcas y programas, a la vez que otros sectores muestran disposición a estudiar fórmulas de cooperación si no implican la renuncia a la identidad política.

Rufián, por su parte, se posiciona como impulsor de un debate que, según sus palabras citadas por Europa Press, busca alternativas a la confrontación interna y a las divisiones, reclamando un proceso donde prevalezcan el diálogo y la búsqueda de acuerdos concretos orientados a los retos electorales inmediatos.