Robles resalta ante el comisario europeo de Defensa el compromiso con la UE, la OTAN y la subida del gasto en defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado ante el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, el compromiso de España con la Unión Europea, la OTAN y con la subida del gasto en defensa, después de que el político europeo reclamara una inversión del 3,5% del PIB en este ámbito.

"El comisario sabe que España comparte las preocupaciones de todos los socios por la seguridad de Europa y que España y sus Fuerzas Armadas han estado y estarán siempre entre los primeros a la hora de apoyar el esfuerzo de seguridad y defensa en Europa", ha señalado Robles en una intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

La ministra ha resaltado el difícil contexto geopolítico, y cree que la UE "será capaz de adoptar las decisiones de calado que exige", tal y "como lo está haciendo España, un aliado serio, fiable, responsable y comprometido con los Veintisiete, con la OTAN, con el incremento en su presupuesto de defensa y con unas Fuerzas Armadas absolutamente modélicas allí donde se despliegan y con una industria de la que nos sentimos orgullosos".

"Tienes que contar con España, con las Fuerzas Armadas y con todas las personas que creemos firmemente en la paz y la Europa de valores", ha agregado Robles, quien además ha alabado la industria de defensa española, que también piensa en la paz.

Kubilius instó el jueves en el Congreso a destinar un 3,5% del PIB a seguridad y defensa, alegando que, de no hacerlo, la defensa colectiva se resentirá y considera "una pena" que el Gobierno no quiera invertir más. Recordó que cada aliado se comprometió en la OTAN a contribuir con unas capacidades y se ha preguntado "cómo se pueden alcanzar nuevos objetivos en capacidades si no se gasta dinero en ello".

Asimismo, ha insistido en que "si algún país no invierte suficiente en su propia defensa, debilita no solo sus propias capacidades defensivas sino que debilita toda la capacidad defensiva colectiva". Por ello, ha confiado en que "todos los estados miembro de la UE encuentren el modo de incrementar su gasto en defensa hasta los niveles que fueron acordados en la OTAN".

Los aliados de la OTAN se comprometieron en la cumbre de La Haya en junio a destinar hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035, 3,5% a gasto en defensa puro y un 1,5% adicional para inversiones relativas a seguridad. Pero España se oponía a ese porcentaje, tachándolo de "arbitrario".

Finalmente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio a Madrid flexibilidad para marcar su propia senda de gasto, siempre que cumpliera con los objetivos de capacidades "en tiempo y forma, independientemente del porcentaje del PIB que ello suponga".

España defiende que dedicar el 2,1% al presupuesto en defensa, inversión que ya ha acometido, aporta una cantidad "suficiente" de fondos para cumplir con los requisitos de capacidades militares. Suele poner el foco en objetivos concretos y no tanto en porcentajes, alegando que la industria tendrá dificultades para canalizar inversiones tan grandes.

Los requerimientos militares de España tienen un importante componente naval, de elementos logísticos, de infraestructuras y movilidad militar. La Alianza insiste en que los nuevos requisitos no se alcanzarán sin llegar, como mínimo, al 3% del PIB, por lo que España tiene que mantener una senda ascendente de inversión en este ámbito.

