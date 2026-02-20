Espana agencias

El temporal afecta a 73 carreteras, la mayoría de ellas en Andalucía

Madrid, 20 feb (EFE).- Un total de 73 carreteras se encuentran afectadas por los temporales de lluvia, hielo y nieve durante la madrugada de este viernes, la mayoría de ellas pertenecen a la red secundaria y 35 se encuentran en Andalucía, según los datos actualizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:50 horas.

En cuanto a las carreteras nacionales, esta madrugada se ha desactivado la obligatoriedad de cadenas en el puerto de la N-630 en Pajares (Asturias), que se encuentra en nivel verde, aunque persiste la prohibición de adelantar para vehículos pesados. Por el contrario, se mantiene el nivel rojo (obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno) en la N-330a y la N-330b en Candanchú (Huesca).

Las carreteras cortadas por inundaciones (nivel negro) suman un total de 40 y son, sobre todo, autonómicas y provinciales. La comunidad andaluza es la más afectada por esta restricción, con un total de 23 tramos cerrados.

En Sevilla permanecen cerradas cinco vías debido a las lluvias: la A-8126 a su paso por Coripe; la SE-4104 en Alcolea del Río; la SE-5202 entre Arahal y Paradas; la SE-9225 entre Algámitas y Pruna, así como la SE-BG-02 entre Vetaherrado y El Trobal.

Destacan en Cádiz el cierre de la CA-5200 entre Alcalá de los Gazules y San José del Valle, así como la CA-3113 entre El Portal y los Repastaderos.

En otras comunidades como Castilla y León está cortada la circulación en ocho carreteras por inundación. Entre ellas destacan la LE-114 entre La Nora del Río y Alija del Infantado (León); la PP9832- en Perales (Palencia); la SO-P-4004 en Langa de Duero (Soria) y la ZA-P-2102 entre Monte la Reina y Granja Florencia (Zamora).

Asimismo, en Castilla-La Mancha las cuatro carreteras cortadas por inundación se encuentran en la provincia de Ciudad Real. Entre ellas figuran la CR-711 entre Fernán Caballero y Las Peralosas y la CR-7225 entre El Robledo y Las Islas.

En Extremadura, cinco vías se encuentran con nivel rojo en la provincia de Badajoz (como la EX-106 y la EX-320), mientras que en Cáceres la CC-146 permanece cortada (nivel negro) a la altura de Zarza la Mayor. Igualmente, en Navarra, la NA-2410 entre Zamartze y Uharte Arakil y la NA-6140 entre Vergalijo y Miranda de Arga tienen cortado el tráfico por inundaciones.

En cuanto a las carreteras afectadas por hielo y nieve, 10 vías están cortadas (nivel negro). Entre ellas figuran la AL-5405 entre El Haza de Riego y La Estación (Almería); la A-4025 (Sierra Nevada) y la GR-8101 (Benacebada) en Granada; y la TE-68 entre Guadalaviar y Valle Cabriel, en Teruel.

Además, en siete carreteras es necesario el uso de cadenas (nivel rojo), como en la AL-4404 entre Aulago y Portocarrero (Almería) , la A-138 entre Parzán y Chisagüés (Huesca), la SA-203 en Salamanca y la NA-137 en Navarra.

Por último, la DGT recuerda que se puede obtener información adicional y actualizada sobre el estado de las carreteras a través del teléfono 011 o en el Mapa de Tráfico del Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico.EFE

