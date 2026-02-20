El gobierno vasco propondrá al central prohibir completamente las armas blancas en zonas de ocio nocturno

El Gobierno vasco propondrá al Ejecutivo central la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo de prohibir "completamente" el porte de armas blancas en las zonas de ocio nocturno, en los medios de transporte y accesos y en los espacios públicos o festivos en los que se produzcan aglomeraciones de personas, según han informado el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.

Bingen Zupiria ha comparecido este viernes ante el pleno del Parlamento vasco para responder a una pregunta de la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica relativa a las armas blancas en Euskadi.

En su intervención, la parlamentaria popular ha señalado que, según datos oficiales, "desde 2019 las incautaciones de armas blancas están en alza" y "de 2019 a 2025 hemos pasado de 659 armas blancas incautadas a 1.497, lo que supone un incremento del 129%".

Tras recordar que en febrero de 2023 el Gobierno vasco anunció un plan de acción contra las armas blancas, ha indicado que "en 2025 tenemos récord de incautación de armas blancas, pasando de 1.347 a 1.497, un incremento del 11% que ha supuesto 150 armas blancas más incautadas en 2025".

"Su plan no reduce la presencia de armas blancas en las calles", le ha reprochado al consejero, para acusar al Departamento de Seguridad de "centrarse solo en retirarlas, pero no hay reducción de su presencia y tampoco hay prevención".

Además, ha denunciado que, también según los datos oficiales, "los delitos que se han producido utilizando armas blancas en 2025 se han incrementado un 1% respecto a 2024, por lo que no hemos tocado techo todavía" y hubo "150 incautaciones más de armas blancas en 2025, un 11% de incremento".

Asimismo, ha apuntado que, en función de la Ley de Seguridad Ciudadana, "en 2025 se ha producido un incremento del 61% de los expedientes sancionadores por llevar armas blancas, con 614 expedientes más tramitados, que ha supuesto 116 sanciones más, lo que supone un 12% de incremento respecto de 2024".

En esa línea, ha señalado que "el importe a cobrar se ha reducido en 61.000 euros y cada vez las pagan menos personas que llevan estas armas blancas".

Domaica ha manifestado que "no son datos para sacar pecho, sino para estar muy preocupados, porque el uso de las armas blancas es un problema en Euskadi". "Las incautaciones están en alza, están en récord histórico. De 2019 a 2025 se han incrementado un 129%, y los delitos con armas blancas no paran de crecer y no tocan techo", ha insistido, para censurar que, "mientras tanto, el PNV y el PSE en el Gobierno vasco, siguen sin adoptar medidas, aplicando un plan que tres años después ha fracasado, porque no ha reducido la presencia de armas blancas en las calles, porque hay más impunidad y más peligrosidad".

"Aquí hay una mayoría de navajeros que cada vez pagan menos y les sale gratis llevar armas blancas", ha denunciado, para reclamar con "urgencia" a Zupiria que "revise su plan, que no funciona porque no consigue el objetivo de reducir las armas blancas en Euskadi". "Los ciudadanos vascos no podemos esperar ni un minuto más con su inacción", ha concluido.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE RAJOY

En su respuesta, Bingen Zupiria ha indicado que "las posibilidades de actuación se encuentran definidas y también limitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana", que, según le ha recordado a la parlamentaria popular, fue aprobada con la mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy en 2015.

Según ha precisado, "esta ley establece claramente que se considera falta grave portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente". "Esto se completa con un reglamento de armas que, en su artículo 4, prohíbe los bastones estoque, los puñales de cualquier clase y las navajas automáticas y las demás de 11 centímetros de hoja".

Zupiria ha señalado que "ese es el marco normativo en el que trabajamos" y se ha mostrado "confiado y convencido de que Ertzaintza y Policías Locales continuarán aplicando con rigor el plan que tenemos desde el año 2023 y seguirá dando sus frutos en cuanto a la incautación de objetos y la reducción de delitos cometidos con armas blancas".

En cualquier caso, ha considerado que "no es suficiente" y, por ello, ha dicho que van proponer al Gobierno central la modificación de la Ley Ciudadana y del reglamento de armas con el objetivo de "prohibir completamente el porte de armas blancas en las zonas de ocio nocturno, en los medios de transporte y en sus accesos y también en los espacios públicos o festivos en los que se produzcan aglomeraciones de personas".

PLAN DESDE 2023

Zupiria ha recordado que desde febrero de 2023 está en vigor en Euskadi un plan para "hacer frente a las armas blancas que hay en la calle y reducir su presencia", cuya aplicación "ha permitido aumentar la eficacia en la detección y retirada de las calles de armas blancas y objetos peligrosos".

Según ha precisado, la mayoría de las acciones que se han llevado a cabo "se han hecho, sobre todo, en los lugares donde hay mayores conflictos y en zonas de ocio". Unas, según ha explicado, han sido "preventivas" y otras relacionadas con la intervención.

Estas acciones, ha destacado, han permitido "controlar a los portadores y reducir la presencia de armas blancas en el espacio público, así como reducir los delitos cometidos con ellas". Zupiria ha indicado que en tres años se han ocupado 1.171 armas blancas y 1.821 objetos potencialmente peligrosos, se han tramitado 4.102 denuncias administrativas y se han producido 3.032 inculpaciones. Asimismo, ha detallado que entre 2024 y 2025 se han interpuesto un total de 1.600 multas.

"Los datos son públicos y el balance del plan contra las armas blancas también es claro y diáfano", ha valorado Zupiria, para defender que estas cifras "reflejan un compromiso sostenido de la Erzainza para mejorar la convivencia y reducir el riesgo de uso indebido de armas blancas".