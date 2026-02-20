El Estado automatiza y simplifica el trámite para que afectados por borrascas pidan ayudas

Sevilla, 20 feb (EFE).- El Gobierno de España va a automatizar y simplificar los trámites para que las ayudas a las personas afectadas por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura puedan llegar cuanto antes.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un desayuno informativo en Sevilla, en el que ha destacado que "lo importante ahora es que las ayudas sean ágiles, sean prontas" y que, en ese sentido, el Ejecutivo estatal responderá mediante esa simplificación administrativa y automatización, utilizando también la red capilar de oficinas de Correos del Estado.

Montero ha defendido que la gente no puede esperar al mes de junio para empezar a recibir las ayudas, en alusión a lo señalado por la Junta de Andalucía sobre cuándo podrían comenzar a llegar las medidas adoptadas por el ejecutivo autonómico.

"Nos seguiremos volcando para poder recuperar a los afectados y hacer todo lo que esté de nuestra mano", ha agregado la ministra de Hacienda, quien ha hecho un llamamiento a la Junta para que se centre también en esta misma tarea ponga a disposición de las personas afectadas "la fortaleza del presupuesto autonómico".

Ese paquete de medidas aprobado en el último consejo de ministros, el martes, prevé 7.000 millones de euros para atender las consecuencias del río atmosférico con el objetivo de compensar a las más de 12.000 personas desalojadas entre Extremadura y Andalucía, apoyar a los ayuntamientos afectados, ayudar a los sectores productivos más dañados, el campo y el turismo, y renovar infraestructuras viarias, pecuarias o ferroviarias. EFE

(foto) (vídeo)