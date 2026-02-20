El chófer de Mazón afirma que les sonó el Es Alert el 29O cuando todavía estaban en Valencia camino de Cecopi

El chófer de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha afirmado a la jueza de la dana que el Es Alert que se mandó a la población a las 20.11 horas el día 29 de octubre de 2024 les sonó en el coche cuando todavía estaban en Valencia de camino a L'Eliana, donde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El chófer se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de la dana, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el día de la riada recogió al 'expresident' de su domilio a las 8.40 horas junto a su entonces jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Ha indicado que no escuchó ninguna llamada porque estaba "pendiente del tráfico".

Llegaron al Palau de la Generalitat sobre las 9 horas y allí él se dirigió a la sala de escoltas. Ha señalado que en ese momento era "un día normal" y no hablaron sobre la emergencia. Sobre las 12 horas, ha añadido, se desplazaron a otro acto de sanidad y ahí "no va nadie más que Mazón".

A la hora de comer, ha añadido, Mazón se fue andando. Eran las 14 horas "pasadas", ha concretado. "Entiendo que ya no me necesita pero no me dan ninguna indicación sobre si por la tarde me necesitará. No obstante, yo estoy a disposición de él y me quedo en la sala del Palau después", ha agregado.

Con Mazón iban dos escoltas que también volvieron al Palau, ha señalado. "Era normal y muchas veces lo hacía y solía irse el presidente andando. Era frecuente", ha puntualizado.

Sobre las 19 horas fue a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas. No llegaron a hacerlo porque recibieron una llamada de la secretaria de Mazón en la que le pidió que volviera para llevar a Mazón a L'Eliana. "Dimos la vuelta y volvimos al Palau", ha indicado.

Cuando llegó al Palau se quedó en el coche. "Había que recoger a la jefa de prensa de Mazón. La recogemos por las Torres. Suena el Es Alert cuando ya había recogido a Mayte". Preguntado por si oyó alguna llamada o conversación ha contestado que "no estaba atento". Llegaron al Cecopi a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad.

"SE RETIRAN" POR ÓRDENES

En la jornada de este viernes también ha testificado el jefe de escoltas de Mazón, subinspector de Policía, quien ha afirmado que el día de la dana no escuchó por la mañana ninguna llamada relacionada con la emergencia y ha concretado que la agenda oficial del 'expresident' acabó sobre las 14 horas. "Era un día normal en cuanto a la seguridad del presidente", ha añadido.

Ha explicado que llegada la hora de la comida, Mazón decidió ir andando al restaurante. Le acompañaron dos escoltas y él se fue a casa. Un compañero le llamó y le comentó que Mazón había dicho que no era necesario que le acompañaran al restaurante y que fueran al Palau.

Esa llamada sería sobre las 14.45 horas, con lo que antes de llegar al restaurante, los escoltas se retiraron. "Los escoltas me llamaron y me preguntaron qué hacían. Les dije que siguieran las órdenes de Mazón y se fueran a comer. Alguna vez ocurría eso. Ya había pasado antes", ha puntualizado.

Sobre las 17.30 horas, ha dicho, preguntó a sus compañeros cómo iban pero ya no tuvo contacto con ellos hasta la noche. "Desde las 18 hasta las 21 horas tengo problemas en casa con el agua y no estoy atento. Tampoco tenía cobertura", ha dicho.

Preguntado por si conocía que había una emergencia, el testigo ha señalado que era ajeno a ella y no escuchó nada al respecto. "Era un día normal en cuanto a la seguridad del presidente", ha apostillado.