EEUU agradece a Ayuso el "amable gesto" de conceder al país la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de Estados Unidos ha agradecido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el "amable gesto" que ha tenido con el país norteamericano al concederle la Medalla Internacional de la Comunidad, coincidiendo con la conmemoración del 250º aniversario de su independencia, según ha trasladado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.

Durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada el pasado día 11 en el club Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida, la presidenta subrayó que se trata de un reconocimiento a Estados Unidos por ser "el principal faro del mundo libre".

"Mientras conmemoramos el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, reflexionamos no solo sobre nuestros ideales fundacionales, sino sobre el duradero papel de la diplomacia a la hora de definir el viaje e impacto global de nuestra nación", ha apuntado el portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

Al anunciar la concesión de esta insignia, Ayuso recordó que Estados Unidos es el país invitado en la edición de Hispanidad de este año y subrayó que cada paso que da este país "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades" se celebra "con júbilo".

Además, destacó el vínculo transatlántico que une a ambos países, en un momento además en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia. "Este hito nos recuerda que el experimento estadounidense, nuestra búsqueda de una unión más perfecta, es una historia viva, perfilada continuamente por el duro trabajo de generaciones de estadounidenses en el país y en el extranjero", han subrayado desde el Departamento de Estado.

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España, aunque de momento no se ha confirmado quién acudirá a recoger la medalla.

Este mismo reconocimiento fue recibido en 2024 por el presidente de Argentina, Javier Milei, una concensión que también generó polémica. En otras ocasiones, se ha recaído en presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022) o República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).