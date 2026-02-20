Espana agencias

Agenda Autonómica de Europa Press para hoy, 20 de febrero

Intervenciones de líderes políticos, reuniones institucionales y actos sociales destacan en la programación informativa de este viernes, incluyendo comparecencias de ministros, eventos sobre igualdad y medio ambiente, e iniciativas culturales y sanitarias en diferentes ciudades

La programación informativa de este viernes está marcada por una serie de actos que reúnen a figuras relevantes del ámbito político, económico, social y cultural, según detalló Europa Press en su agenda autonómica. Entre las iniciativas destacadas se encuentran encuentros con líderes de partidos, presentaciones de nuevos proyectos institucionales y actividades en defensa de la igualdad, el medio ambiente y la cultura en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participa en un acto titulado ‘España futura. Galicia, un modelo de desarrollo exitoso’ que se desarrolla en Madrid y es organizado por ‘The Objective’. En el mismo evento asiste el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en el Hotel Hyatt Regency. Por su parte, en Sevilla, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, toma parte de los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía junto a la Fundación Cajasol, una actividad que cuenta con la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien la presenta y que puede verse también por internet a través de la plataforma YouTube.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios en Barcelona antes de la presentación de los embajadores asiáticos en la promoción de la nueva Estrategia para Asia-Pacífico 2026-2029, dentro de las instalaciones de Casa Asia. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mantiene agenda en Lorca (Murcia) donde dialoga con la prensa antes de reunirse con Manuel Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la sede judicial de la ciudad. Posteriormente, visita los terrenos destinados al futuro Tribunal de Instancia en la misma localidad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, recorren las instalaciones de Airbus Helicopters España en Albacete, según reportó Europa Press. Posteriormente, en Lerma (Burgos), el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantiene un encuentro con medios antes de desplazarse de nuevo a Segovia, donde cierra el acto principal de la precampaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León en el Hotel Puerta de Segovia.

Dentro de la agenda económica y laboral, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, acompaña a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en una visita al Centro Nacional de Educación Ambiental de Valsaín, en Segovia. Más tarde acuden al centro de Rescate de Anfibios de la localidad. Por la tarde, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, participan en una jornada centrada en los autónomos en el Centro Cívico Nueva Segovia.

El panorama social de la jornada incluye en Barcelona la misa oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, en la Sagrada Familia antes de la partida de una misión humanitaria a Ucrania, a la que asisten el alcalde Jaume Collboni y el conseller de Acción Exterior, Jaume Duch. En Grazalema (Cádiz), los responsables andaluces de Sanidad y de Desarrollo Educativo, Antonio Sanz y Carmen Castillo, dialogan con los vecinos y el alcalde Carlos Javier García, y posteriormente ofrecen declaraciones públicas.

Según la agenda de Europa Press, varios minutos de silencio se celebran por víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento de Madrid convoca uno en la explanada de CentroCentro, mientras que la Delegación del Gobierno en la capital también organiza un acto similar en su sede. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne en León con miembros de la Asociación Flora Tristán y asiste, después, a un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género en la provincia. Además, visita el centro de día de la asociación Simón de Beauvoir.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se presenta frente a la prensa antes de su visita al Ayuntamiento de Cuéllar y a la Casa Joven en Segovia. Más adelante, acude al Memorial Democrático de Segovia. Otra de las actividades señaladas en la jornada, según precisa Europa Press, es la ceremonia de investidura de la Reina Sofía como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrolla en el paraninfo de esa institución.

En Palma, el conseller de Educación y Universidades del Govern balear, Antoni Vera, expone ante los medios el lanzamiento de un nuevo modelo lingüístico para las escuelas de las Islas Baleares en la sede del organismo responsable. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, interviene en la clausura de la jornada titulada ‘Desigualdad: es hora de actuar’, que abre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y que cuenta además con la asistencia de Elma Saiz, quien ejerce de portavoz del Ejecutivo.

Otros eventos de relevancia incluyen, en Barcelona, las declaraciones del arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, y de Mauricio Cortés, responsable de las torres, motivadas por la colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo. En materia de salud, la jornada médica catalana destaca por la ‘Rua de Metges de Catalunya’ que se enmarca en la huelga del personal sanitario, con declaraciones ante la Conselleria de Salut.

En cuanto al ámbito cultural, Cuenca acoge la inauguración de la exposición ‘Conectados al futuro. La transición energética’, en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, un acto al que asiste Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes de la región. Europa Press consignó que todos estos actos y comparecencias configuran la cobertura autonómica del viernes, con una agenda que abarca desde la política y la economía hasta la sociedad, la salud y la cultura en múltiples puntos de la geografía española.

