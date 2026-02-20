Abascal carga contra el "sectarismo" en las instituciones tras cancelar la UPV las clases el lunes por un acto de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el "sectarismo" en las instituciones públicas después de que el equipo rectoral de la Universidad del País Vasco UPV-EHU haya decidido suspender las clases el próximo lunes en su campus de Álava ante la concentración convocada por la formación.

De esta forma se ha expresado el máximo responsable de Vox en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la localidad burgalesa de Lerma, donde ha asegurado que este "sectarismo" es una "característica del separatismo vasco, de EH Bildu y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que han sido blanqueados desgraciadamente durante décadas en España por el bipartidismo".

"No me sorprende que se sientan tan envalentonados", ha expresado el líder de Vox, que ha asegurado que el partido va a estudiar jurídicamente esta cuestión al entender que hay una decisión que "probablemente vaya contra las propias normas y que es absolutamente discriminatoria para una fuerza política que tiene representación".

"Pero no me sorprende en absoluto del separatismo vasco, han pegado tiros en la nuca. Que nos cierren la universidad a nosotros casi parece una cosquilla. Pero vamos a seguir adelante y vamos a tener más votos y más respaldo en el País Vasco", ha concluido.