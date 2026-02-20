Espana agencias

Abascal carga contra el "sectarismo" en las instituciones tras cancelar la UPV las clases el lunes por un acto de Vox

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el "sectarismo" en las instituciones públicas después de que el equipo rectoral de la Universidad del País Vasco UPV-EHU haya decidido suspender las clases el próximo lunes en su campus de Álava ante la concentración convocada por la formación.

De esta forma se ha expresado el máximo responsable de Vox en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la localidad burgalesa de Lerma, donde ha asegurado que este "sectarismo" es una "característica del separatismo vasco, de EH Bildu y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que han sido blanqueados desgraciadamente durante décadas en España por el bipartidismo".

"No me sorprende que se sientan tan envalentonados", ha expresado el líder de Vox, que ha asegurado que el partido va a estudiar jurídicamente esta cuestión al entender que hay una decisión que "probablemente vaya contra las propias normas y que es absolutamente discriminatoria para una fuerza política que tiene representación".

"Pero no me sorprende en absoluto del separatismo vasco, han pegado tiros en la nuca. Que nos cierren la universidad a nosotros casi parece una cosquilla. Pero vamos a seguir adelante y vamos a tener más votos y más respaldo en el País Vasco", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ortega peleará dentro de Vox porque su "honorabilidad no está en venta" y acusa al partido de inventarse "mentiras"

Ortega peleará dentro de Vox

Martínez pide tomar las encuestas como "un horóscopo" y augura que el PP dirá "que Tezanos defiende a Sánchez"

Martínez pide tomar las encuestas

Landaluce celebra el auto de un juzgado contra Alvise para eliminar mensajes difundidos en Telegram contra él

Landaluce celebra el auto de

Prisión para siete de los detenidos en Macael (Almería) hallados en posesión de armas y 92 kilos de cocaína

Prisión para siete de los

Trasladado a una prisión de Sevilla el hombre de 81 años detenido tras la muerte de su mujer en Badajoz

Trasladado a una prisión de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Archivada la denuncia por abusos

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”