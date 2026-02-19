Espana agencias

Sebastián Ceria: El objetivo que tenemos sigue siendo marcar una época en el Racing

Santander, 19 feb (EFE).- El máximo accionista del Real Racing Club y presidente de su Fundación, Sebastián Ceria, dijo este jueves que el objetivo que tiene, junto con el presidente del club, Manuel Higuera, es "marcar una época" en la entidad "tanto a nivel deportivo como social".

En un cóctel de la Fundación, en el que se mostraron a empresarios y políticos las obras sociales que realiza, el accionista argentino insistió en que para tener éxito en lo deportivo se debe apostar por la continuidad y el largo plazo, además de invertir en cuerpo técnico y jugadores.

Sin embargo, subrayó que el objetivo deportivo no era suficiente para él, porque veía que el fútbol preservaba cosas que había perdido la sociedad, como la pasión o la unidad.

"El fútbol une y junta a personas con diferentes ideologías, razas o estatus social. Pensé que lo verdaderamente importante era la transformación social que podíamos hacer a través del fútbol y nos dimos cuenta de que teníamos una arma secreta que nos hacía diferentes: el racinguismo", señaló.

Para Sebastián Ceria, el racinguismo implica una serie de valores fundamentales, "como el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la solidaridad o la resiliencia", y cree que de la mano de los aficionados se pueden llevar a cabo en obras sociales.

Por ello, comenzó "esta aventura" de la Fundación Racing, con el objetivo de transformar la sociedad, aunque rápidamente se dio cuenta de que para conseguirlo necesitaba a más "de unos pocos hinchas que siempre habían estado apoyando al club", y así se involucró de lleno en la fundación.

"Teníamos claro que el racinguismo se iba a contagiar de orgullo con la fundación por los grandes esfuerzos sociales que hace. Nos servimos de la marca del Racing para llegar a lugares que sin ello no podríamos llegar", apostilló.

Cree que la Fundación Real Racing Club ha realizado muchas acciones de provecho para la sociedad cántabra y santanderina, y tiene claro que las va a seguir haciendo.

Sin embargo, solicitó a embajadores locales de la fundación que les ayuden a transmitir los valores de esta entidad y les instó a "pensar en grande", puesto que opina que la Fundación Real Racing Club "puede ser un faro de luz en este momento tan oscuro de la sociedad para llegar a muchos lugares, porque hay mucha gente que necesita nuestra ayuda para estar mejor".

El director de la Fundación Real Racing Club, César Anievas, cree que la llegada de Ceria e Higuera al club ha hecho que la fundación haya entrado "en otra dimensión", ya que se han multiplicado las obras sociales llegando a muchísima gente.

Tiene claro que la fundación no es un departamento social al uso, ya que pertenece a la entidad "más querida de Cantabria", y afirmó que ha de ser el nexo de unión para que la región tenga "la transformación social que merece".

En el cóctel también estuvieron presentes el presidente de Real Racing Club, Manuel Higuera; los capitanes del primer equipo, Íñigo Sainz-Maza, Álvaro Mantilla, Aritz Aldasoro e Íñigo Vicente; el entrenador, José Alberto López; y el director deportivo, Chema Aragón.

