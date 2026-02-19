Primer asalto de dieciseisavos: los favoritos enseñan músculo y el Lille paga el despiste

Juan José Lahuerta

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- La Liga Europa entró en su tramo serio de la competición y lo hizo con una fotografía clara: casi todos los favoritos cumplieron con oficio y autoridad en la ida de los dieciseisavos y sólo el Lille rompió la disciplina del guion con una derrota frente al Estrella Roja (0-1). El resto -Stuttgart, Bolonia, Nottingham Forest y Celta- cumplieron con victorias.

El único club de las cinco grandes ligas que salió malparado fue el Lille, que cayó en casa ante el Estrella Roja (0-1). En Europa, quien perdona paga, y el conjunto francés pagó con una derrota su tibieza en el inicio de la eliminatoria.

Franklin Tebo, recién salido de la enfermería, encontró un balón suelto tras un córner al filo del descanso y lo mandó a la red con fe. Fue su segundo gol del curso, con alto valor para una probable clasificación. Y el conjunto serbio incluso pudo agrandar la herida, pero Lucic y Arnautovic dejaron vivo a un Lille que ahora viajará a Belgrado con la obligación de creer.

El equipo de Vincenzo Italiano asestó el primer golpe en el inicio de la eliminatoria ante el Brann noruego. No dio pie a la sorpresa y ganó 0-1 con un solitario tanto del argentino Santiago Castro, el hombre del Bolonia más inspirado en los últimos partidos.

Acumula tres tantos seguidos en tres competiciones diferentes. El día 11 marcó al Lazio en la Copa de Italia, el 15 al Torino en la Serie A y este jueves al Brann para sellar la victoria del combinado transalpino.

Castro marcó el único tanto del partido a los nueve minutos. Recibió la pelota dentro del área grande y con un potente remate cruzado lideró la victoria de un equipo que ya tiene pie y medio en los octavos de final de la competición. Si no hay sorpresas, el choque de vuelta, en el estadio Renato Dall'Ara.

Con poca productividad en la Bundesliga, Bilal El Khannouss no falla en la Liga Europa, su hábitat natural esta temporada y la competición más efectiva para el atacante marroquí. Suyo fue el doblete con el que el Stuttgart ganó 1-4 al Celtic; y ya son cinco tantos los que suma en el torneo. Sólo Igor Jesús (Nottingham Forest) y Petar Stanic (Ludogorets), ambos con siete, han marcado más.

El Celtic se rindió a los dos goles de El Khannouss, ambos en la primera media hora, y sólo contestó con el empate de Nemjamin Nygren, el 1-1, insuficiente para evitar la derrota del cuadro escocés. Jamie Leweling, después del descanso, y Tomas, en el tiempo añadido, cerraron un marcador que se antoja muy complicado para los hombres dirigidos por Martin O'Neill.

El Celta de Vigo tomó ventaja en la eliminatoria frente al PAOK Salónica al ritmo de Iago Aspas, que en 20 minutos destrozó al conjunto griego para dirigir una victoria que aún no es definitiva, como dijo después del partido el técnico Giraldez. El equipo celeste ganó 1-2 y Balaídos decidirá.

Aspas fue el gran artífice de la ventaja que tomó su equipo. Incombustible a sus 38 años, provocó la caída del PAOK, que no perdía en Europa desde hace un año. A la media hora, aprovechó un pase de espuela espectacular de Román para batir a Tsifsis en un mano a mano. Y antes del descanso, regaló el segundo a Williot, que marcó a placer una asistencia del mago de Vigo. El gol de volea de Jeremejeff en el último tramo, dio vida a la eliminatoria.

Batacazo del Fenerbahce de Asensio, golpe de autoridad del Forest

En Turquía, el Fenerbahce de Marco Asensio, que completó todo el partido sin mucha incidencia en el juego, recibió un mazazo del Nottinham Forest, prácticamente clasificado para los octavos de final tras ganar 0-3 un choque que dominó casi por completo: registró 20 remates a portería por los tres que generó el equipo de Domenico Tedesco.

Abrió el marcador Murillo, a los 21 minutos con un zurdazo desde fuera del área. Antes del descanso, Igor Jesus amplió la ventaja con un cabezazo a la salida de un córner que prolongó al segundo palo Morgan Gibbs-White, quien firmó el 0-3 definitivo tras una asistencia, precisamente, de Igor Jesús. Fue la puntilla para el Fenerbahce, que necesitará un milagro en Inglaterra.

Ilusionado con alcanzar los octavos de final de la Liga Europa, el Dinamo de Zagreb recibió un baño de realidad frente al Genk. El conjunto belga asaltó el Estadio Maksimir con una victoria casi definitiva con la que encarriló su clasificación a la siguiente fase.

Ganó 1-3, con un doblete de Zakaria El Ouahdi, que abrió el marcador en la primera parte y lo cerró en el minuto 90 con una gran llegada desde atrás. Recibió la pelota en el borde del área, recortó a Matteo Vinlof y remató a la red el mejor gol del partido. "En la vuelta tendremos que hacer una actuación perfecta", resumió Mario Kovacevic, técnico del cuadro croata. El Dinamo de Zagreb, sin duda, lo tiene complicado.

Las eliminatorias que enfrentan al Ludogorets con el Ferencvaros y al Panathinaikos con el Plzen se decidirán en la vuelta. El primer encuentro terminó con una ligera ventaja para el conjunto búlgaro, que ganó 2-1 con los tantos de Duah y Son. El acierto de Dele, dio esperanzas a los turcos. Y en el otro choque, el doblete de Tetteh para el Panathinaikos no se tradujo en una victoria. Visinsky y Ladra marcaron y con el 2-2 final el pase a octavos se decidirá en la República Checa. EFE