Maíllo (IU) valora el acto de Rufián, pero reivindica la propuesta de unidad que lanzan los partidos de Sumar

El dirigente de Izquierda Unida subraya la relevancia de los acuerdos entre fuerzas progresistas para las próximas elecciones, destaca el avance hacia una plataforma común y valora la disposición de sumar nuevas alianzas para fortalecer el proyecto alternativo

La expectativa de una participación más amplia de fuerzas progresistas en torno a una plataforma unificada marcó el eje central de las declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), quien expresó que se pretende que nuevas organizaciones se sumen al proyecto político común. Según informó Europa Press, Maíllo enfatizó el compromiso de su formación y de otras agrupaciones de izquierda —incluyendo Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes— de consolidar una candidatura unitaria de cara a las próximas elecciones.

El medio Europa Press detalló que, en una comparecencia ante periodistas en Chiclana de la Frontera, Cádiz, Maíllo abordó la relevancia de los actos celebrados esta semana, tanto el impulsado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como el encuentro previsto para el sábado entre IU, Sumar, Más Madrid y Comunes. A esta última cita, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya confirmó que no asistirá, hecho que Maíllo consideró previsible debido a la nueva fase de despliegue organizativo en la que se encuentran estas fuerzas políticas. Maíllo afirmó que "ha entrado el sentido común vinculado a un proceso unitario", y puntualizó que resulta difícil justificar cualquier estrategia aislada dentro de la izquierda alternativa.

El dirigente de IU, según consignó Europa Press, interpretó la ausencia de Yolanda Díaz en el acto del sábado como un signo lógico en este momento político. Señaló que "era quizá lo lógico", recordando que la vicepresidenta había expresado en ocasiones anteriores que era momento de promover el protagonismo de las organizaciones antes de centrarse en figuras concretas o liderazgos individuales. Maíllo consideró que esta decisión refleja un acto de generosidad por parte de Díaz para construir una base sólida en torno al proyecto político de la izquierda, señalando que “ya llegará el momento de las referencias y de los liderazgos”.

En relación con el ambiente de unidad, Maíllo manifestó, según Europa Press, que la izquierda experimenta una transición hacia un planteamiento más constructivo y propositivo, dejando atrás lo que calificó como “fase melancólica” para situarse en una etapa de mayor confianza y certidumbre. “Tenemos proyecto de país”, proclamó el líder de IU, quien también indicó que las distintas organizaciones asumen la responsabilidad que demanda el contexto histórico actual, orientándose a la búsqueda de pactos “entre diferentes”.

Maíllo expuso, además, que el momento político reclama construir alternativas que den respuestas claras y distintas a las planteadas tanto por la derecha y la extrema derecha como por un PSOE al que atribuyó indefiniciones y obstáculos para el avance de reformas de calado. A juicio de Maíllo, el acto convocado para el sábado servirá como un salto cualitativo en la percepción de unidad dentro del espacio de la izquierda alternativa, impulsando un proceso que aboga por la viabilidad de una plataforma política común capaz de disputar el rumbo del país.

Al profundizar en el rol de Yolanda Díaz, Europa Press reportó que Maíllo la definió como “la persona con la mayor responsabilidad de cargo, institucional” en el espacio progresista. Expresó su expectativa de que Díaz apoye con entusiasmo el desarrollo de este proceso político, insinuando que la vicepresidenta comparte tanto el objetivo de la unidad como las directrices generales adoptadas hasta el momento. Según sus palabras, la ausencia de Díaz en el acto responde a la prioridad otorgada a la visibilización de los colectivos y no a cuestiones personales o discrepancias de fondo.

Las declaraciones de Maíllo concluyeron reiterando esta perspectiva: la construcción colectiva de una “buena casa con cimientos” trasciende la urgencia de definir liderazgos concretos e invita a centrar el debate futuro en la formulación de un proyecto político para el país. Europa Press reportó que Maíllo recalcó que, en la etapa actual, “es normal” poner en primer plano la presencia de las organizaciones, dejando para más adelante el debate sobre las referencias personales del proyecto conjunto.

