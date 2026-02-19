Espana agencias

Ester Muñoz está "convencida" de que habrá "entendimiento" entre PP y Vox en las comunidades: "No veo otra opción"

Tras el auge de Vox en recientes comicios autonómicos, la portavoz popular en el Congreso sostiene que ambas formaciones deberán cooperar para alcanzar pactos que impidan gobiernos de izquierda y reitera que “no existe otra alternativa viable”

Guardar

Durante su intervención en un coloquio realizado en el Club Siglo XXI de Madrid, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, señaló la necesidad de acuerdos entre el Partido Popular y Vox en varias comunidades autónomas tras la mejora obtenida por la formación liderada por Santiago Abascal en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón. Según lo publicado por diversos medios y consignó el medio original, Muñoz consideró que no existen alternativas viables a la cooperación entre ambos partidos para evitar gobiernos de izquierda en esos territorios.

De acuerdo con lo informado, Muñoz manifestó su convicción sobre la posibilidad de un entendimiento entre los populares y Vox. En su opinión, el respaldo electoral recibido por ambas formaciones indica el deseo de la ciudadanía de frenar la llegada de la izquierda al poder en esas comunidades. "Creo que tiene que haber entendimiento. Estoy convencida de que va a haber entendimiento. No veo otra opción", declaró Muñoz en su intervención, según consignó el medio.

Además, la portavoz popular remarcó la importancia de identificar elementos compartidos entre los dos partidos. Como ejemplo, mencionó la reciente proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para prohibir el uso del velo integral —burka y niqab— en espacios públicos, que fue respaldada por el Partido Popular. En palabras de Muñoz, este tipo de iniciativas evidencia la existencia de puntos en común: "Hay cosas que nos unen. Soy una firme convencida de que va a haber entendimiento y de que tiene que haber entendimiento. No me cabe otra opción".

En este contexto, Muñoz negó que Vox ponga en riesgo los posibles pactos por razones de interés propio o cálculo partidista y rechazó la idea de que pudiera frustrarse la voluntad expresada por los votantes en estas comunidades. Según reiteró, ambos partidos están obligados a entenderse para cumplir ese mandato electoral.

Durante el encuentro, Muñoz dirigió duras críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según recogió el medio, la portavoz acusó a Sánchez de haber "roto las reglas del juego" y de provocar un cambio profundo en la política española. Muñoz afirmó que el PSOE, bajo el liderazgo del actual presidente, ha asumido posiciones consideradas, en sus palabras, "radicales" y que anteriormente pertenecían a partidos como Podemos. En su intervención, la representante popular sostuvo: "El Pedro Sánchez de hoy ha matado al Partido Socialista como lo entendíamos, hasta el punto de expulsar del partido a socialistas como Felipe González".

Dentro de su repaso a la situación política, Muñoz también advirtió que el país atraviesa "un momento decisivo". Según sus declaraciones, el panorama podría cambiar significativamente antes de las próximas elecciones generales, cuya convocatoria —afirmó— todavía es incierta y podría producirse en fechas tan próximas como la próxima semana o tan lejanas como agosto de 2027.

En cuanto a la posición del Partido Popular frente al escenario nacional, Muñoz subrayó la importancia de que su formación se postule como una alternativa coherente y autocrítica. Recordó la gestión realizada por el expresidente Mariano Rajoy, indicando que durante esa etapa muchos no comprendieron por qué el entonces jefe del Ejecutivo se "olvidó de la política" y centró la atención en la economía para, en palabras de Muñoz, "rescatar el país".

Según detalló el medio original, la dirigente popular señaló que el Partido Popular tiene dos grandes tareas: ejercer una oposición crítica y firme, y construir una alternativa de gobierno. Muñoz insistió en que el partido debe comportarse como una formación preparada para gobernar España, evitando prometer medidas inviables y apostando por un programa realista y cumplible. En relación al liderazgo de la formación, la portavoz describió a Alberto Núñez Feijóo como "un líder" que "ya ha demostrado que cumple lo que dice".

Temas Relacionados

Entendimiento PP VoxPartido PopularVoxEster MuñozPedro SánchezMariano RajoyMadridExtremaduraPolítica españolaElecciones autonómicasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Confederación Brasileña exige rigor en la investigación sobre racismo contra Vinícius

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 20 de febrero

Infobae

Hasta un año de prisión a 19 hinchas extranjeros por disturbios en la CAN de Marruecos

Infobae

La pareja de Ayuso alega que Ortiz vulneró sus derechos y que no existió fraude fiscal

Infobae

Llull: Es un honor superar en minutos a Felipe pero lo que queremos es ganar la Copa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”