Ester Muñoz está "convencida" de que habrá "entendimiento" entre PP y Vox en las comunidades: "No veo otra opción"

Durante su intervención en un coloquio realizado en el Club Siglo XXI de Madrid, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, señaló la necesidad de acuerdos entre el Partido Popular y Vox en varias comunidades autónomas tras la mejora obtenida por la formación liderada por Santiago Abascal en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón. Según lo publicado por diversos medios y consignó el medio original, Muñoz consideró que no existen alternativas viables a la cooperación entre ambos partidos para evitar gobiernos de izquierda en esos territorios.

De acuerdo con lo informado, Muñoz manifestó su convicción sobre la posibilidad de un entendimiento entre los populares y Vox. En su opinión, el respaldo electoral recibido por ambas formaciones indica el deseo de la ciudadanía de frenar la llegada de la izquierda al poder en esas comunidades. "Creo que tiene que haber entendimiento. Estoy convencida de que va a haber entendimiento. No veo otra opción", declaró Muñoz en su intervención, según consignó el medio.

Además, la portavoz popular remarcó la importancia de identificar elementos compartidos entre los dos partidos. Como ejemplo, mencionó la reciente proposición de Ley Orgánica presentada por Vox para prohibir el uso del velo integral —burka y niqab— en espacios públicos, que fue respaldada por el Partido Popular. En palabras de Muñoz, este tipo de iniciativas evidencia la existencia de puntos en común: "Hay cosas que nos unen. Soy una firme convencida de que va a haber entendimiento y de que tiene que haber entendimiento. No me cabe otra opción".

En este contexto, Muñoz negó que Vox ponga en riesgo los posibles pactos por razones de interés propio o cálculo partidista y rechazó la idea de que pudiera frustrarse la voluntad expresada por los votantes en estas comunidades. Según reiteró, ambos partidos están obligados a entenderse para cumplir ese mandato electoral.

Durante el encuentro, Muñoz dirigió duras críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según recogió el medio, la portavoz acusó a Sánchez de haber "roto las reglas del juego" y de provocar un cambio profundo en la política española. Muñoz afirmó que el PSOE, bajo el liderazgo del actual presidente, ha asumido posiciones consideradas, en sus palabras, "radicales" y que anteriormente pertenecían a partidos como Podemos. En su intervención, la representante popular sostuvo: "El Pedro Sánchez de hoy ha matado al Partido Socialista como lo entendíamos, hasta el punto de expulsar del partido a socialistas como Felipe González".

Dentro de su repaso a la situación política, Muñoz también advirtió que el país atraviesa "un momento decisivo". Según sus declaraciones, el panorama podría cambiar significativamente antes de las próximas elecciones generales, cuya convocatoria —afirmó— todavía es incierta y podría producirse en fechas tan próximas como la próxima semana o tan lejanas como agosto de 2027.

En cuanto a la posición del Partido Popular frente al escenario nacional, Muñoz subrayó la importancia de que su formación se postule como una alternativa coherente y autocrítica. Recordó la gestión realizada por el expresidente Mariano Rajoy, indicando que durante esa etapa muchos no comprendieron por qué el entonces jefe del Ejecutivo se "olvidó de la política" y centró la atención en la economía para, en palabras de Muñoz, "rescatar el país".

Según detalló el medio original, la dirigente popular señaló que el Partido Popular tiene dos grandes tareas: ejercer una oposición crítica y firme, y construir una alternativa de gobierno. Muñoz insistió en que el partido debe comportarse como una formación preparada para gobernar España, evitando prometer medidas inviables y apostando por un programa realista y cumplible. En relación al liderazgo de la formación, la portavoz describió a Alberto Núñez Feijóo como "un líder" que "ya ha demostrado que cumple lo que dice".