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La Comisión de Villamanín confirma una denuncia por papeletas no registradas del Gordo

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León, 16 abr (EFE).- La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha confirmado este jueves la existencia de una denuncia penal por tres papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 que no estaban registradas y ya habían sido repartidas.

La Comisión afirma que el proceso de pago del resto de participaciones premiadas se encuentra prácticamente finalizado, con 446 papeletas ya abonadas y una pendiente de cobro por motivos operativos. EFE

rs-grg/jlp

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