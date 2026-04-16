Yolanda Díaz se reúne con el gobernador de Buenos Aires antes de la cumbre de progresistas

Madrid, 16 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha reunido este jueves en Madrid con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, en el día previo a la participación del político argentino en la cumbre global de líderes progresistas convocada en Barcelona.

Díaz y Kicillof han coincidido en la charla mantenida durante su encuentro en "la necesidad de recuperar una agenda de justicia social en Argentina frente a las políticas de retroceso" del presidente de Argentina, Javier Milei, segñun han informado fuentes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Ambos han compartido además su preocupación por la situación política internacional, marcada por "la expansión de los proyectos autoritarios" y "la ruptura del derecho internacional", según las mismas fuentes, y se han emplazado para una próxima reunión en Buenos Aires.

Kicillof, que fue ministro de Economía argentino, se ha reunido en Madrid con directivos de empresas españolas con inversiones en la provincia de Buenos Aires y tiene previsto presentar su libro 'De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico', en el Ateneo de Madrid.

El viernes viajará a Barcelona, donde se reunirá con el alcalde, Jaume Collboni, y participará en la cumbre por la paz y la democracia, convocada por el presidente del Gobierno español y presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez. EFE

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