El subsecretario de Interior autonómico en la dana afirma que no supo nada de la emergencia hasta recibir el Es Alert

Ricardo García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior valenciana durante la dana --cesó de su cargo a petición propia en 2025--, ha afirmado a la jueza que el día 29 de octubre de 2024 no supo nada de la emergencia hasta que recibió el Es Alert a las 20.11 horas. Así, se ha desvinculado de la gestión de la riada.

García se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

En su comparecencia, a la que ha acudido con una factura en la que se desgranaban las horas exactas de las llamadas que mantuvo el día 29 de octubre, ha indicado que esa jornada recibió una llamada de Ignacio Lleó, abogado de la Generalitat, a las 20.51 horas, y hablaron durante unos cinco minutos.

Exactamente no recordaba de qué hablaron pero ha mantenido que del contenido del Es Alert no comentaron nada porque eso fue anterior. Ha indicado que hablarían de las posibles medidas limitativas. No obstante, ha remarcado: "No hubiera necesitado preguntar a Ignacio Lleó por las medidas. He tomado en otras ocasiones medidas limitativas de derechos". También ha dicho que no le llamó nadie más planteando un posible confinamiento, ni Pradas ni Argüeso.

Sí ha señalado que mantuvo una llamada con Silvia Soria --exjefa de gabinete de Pradas--, con la que tiene una muy buena relación, para preguntarle si necesitaban algo de la Subsecretaría. Le dijeron que iba a haber un Cecopi y que no necesitaban nada, ha afirmado.

Cuando recibió el Es Alert, ha incidido, fue cuando se puso a mirar los medios de comunicación por si se le necesitaba y ahí fue cuando se enteró de lo de la presa de Forata. Después de hablar con Lleó no habló con nadie más del Gobierno valenciano. En resumen, ha insistido: "Hasta que no recibo el Es Alert no sé nada relacionado con la emergencia".

"Todo el mundo sabía que las lluvias iban a ser fuertes. Pero de gestión de la emergencia no sabía nada", ha repetido. Ha señalado que él era una "figura técnica" y ha aseverado que José Manuel Cuenca --exjefe de gabinete de Carlos Mazón, 'expresident' de la Generalitat-- no le llamó el día de la riada, sino jornadas después para que se incorporase a trabajar en la reconstrucción.

El 29 de octubre, ha agregado, tras recibir el Es Alert empezó a ver "lo que estaba pasando". "Ese día sabía, como cualquier persona, que iba a llover mucho. Así que tenía una reunión en Alicante y la hice telemática", ha añadido. También ha afirmado que desconocía que se habían suspendido las clases.

A partir del Es Alert, ha dicho, comenzó a preocuparse "mucho" y ha relatado una imagen del puente e Paiporta o Catarroja. A las 21 horas ya era consciente del "grave problema que había en la Comunitat Valenciana", ha señalado.

"Cuando recibí el Es Alert --ha añadido-- pensé que tenía que estar pasando algo grave". Ha dicho que esta medida llevaba "relativamente poco" implantada pero era conocida "por todos". "Es la última de las medidas y la más cualificada para alertar a la ciudadanía", ha manifestado.

Interpelado por si ha hablado con Pradas del motivo por el que se retrasó el Es Alert, ha contestado que "no" y ha expuesto que su trato con la exconsellera no era muy cercano porque no se conocían casi. Posteriormente sí hablaron más para las ayudas de la dana y la publicación de las órdenes. Respecto a Argüeso, ha indicado que tenía "muy buena" relación con él y podía hablar y tomar café con él "todos los días". En los días de la dana no recordaba haber hablado con él en relación a la emergencia.

OTRO TESTIGO

Este jueves también ha comparecido ante la jueza otro testigo, jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo de Emergencias, quien ya declaró en junio y ha vuelto a comparecer a petición de Intersindical.

Ha señalado que el día 29, la "gran preocupación" que tenían por la mañana era que habían empezado con unos avisos y niveles amarillos "en toda la comunidad". Luego cambió el aviso a naranja y a partir de ese momento "hubo una avalancha de niveles rojos".

"Lo principal venía de la zona de Algemesí, con precipitaciones pero no inundaciones a esa hora", ha señalado. A mediodía, ha añadido, conocían que la situación en Utiel era "extremadamente grave" por los efectos de la lluvia torrencial de la mañana y el barranco del Poyo. Y luego supieron que los niveles de Forata "también preocupaban", ha señalado.

Sobre las 17.30 o 18 horas el río Magro, ha recordado, empezó a desbordarse por Algemesí. "Me recordaba a las inundaciones del año 2000". Ante la situación de Forata, ha dicho, Jorge Suárez le comentó que había que preparar un escenario 3 y un Es Alert.

Sobre el Es Alert, ha explicado que no hay una propuesta, sino una plantilla en tres idiomas sobre la que se trabaja por la limitación de caracteres (600). Esa plantilla se mandó por mail a Suárez. "Sobre esa plantilla dejamos de trabajar porque Suárez salió y dijo que nos olvidáramos de Forata 15 o 20 minutos después, porque no había escenario 3", ha expuesto.

El siguiente paso fue, ha narrado, el Es Alert de las 20.11 horas. "Nos faltaba el texto y a dónde mandarlo. Se planteó para toda la provincia en vez de solo para la presa de Forata. No sé si fue decisión de Suárez o Pradas", ha indicado.

El texto en sí, ha señalado, se lo dio Pradas en un papel "un poco antes de las 19.50 horas aproximadamente". "Pero nos dio la orden --ha agregado-- de que no se enviara hasta que ella lo dijera".

