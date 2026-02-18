Espana agencias

Las defensas de los acusados del asesinato del joven tiroteado en Alcorcón solicitan su libre absolución

Las defensas de los tres acusados del asesinato de Bori, el joven tiroteado a las puertas de una discoteca de Alcorcón, han solicitado en sus informes finales de la vista oral la libre absolución de sus clientes ante la falta de prueba mientras que la fiscal ha mantenido su solicitud de penas de hasta 55 años de prisión.

El juicio ha quedado visto para sentencia. El jurado popular se ha retirado para empezar a deliberar sobre el veredicto de inocencia o culpabilidad. La fiscal les imputa un delito de asesinato, dos tentativas y uno de tenencia ilícita de armas.

En su declaración, los acusados negaron ayer los hechos y atribuyeron la acusación a una mentira. Según su relato, uno de ellos resultó herido por arma blanca en la reyerta que se produjo en el interior de la discoteca, por lo que se trasladaron al hospital de Leganés.

El lunes, forenses de Policía Científica de la Policía Nacional ratificaron la presencia de ADN de uno de los acusados en la sudadera que llevaba Bori, quien recibió un disparo en la cabeza desde una distancia de un metro y no a quemarropa como sostiene la acusación particular.

Según los informes expuestos por varias forenses, en el bolsillo de la prenda analizada se detectó un perfil genético que coincide plenamente con el de J. G. L., lo que constituye según los peritos un elemento de alta verosimilitud dentro del conjunto de pruebas biológicas analizadas en laboratorio.

Bori recibió dos disparos a la salida del local, uno en la espalda y otro en la cabeza a corta distancia. En el juicio se ha destapado que el joven actuó como "escudo humano" para evitar que los disparos alcanzaran a un amigo.

El Ministerio Público solicita penas de hasta 55 años de prisión para los procesados de un delito de asesinato y dos delitos de asesinato en grado de tentativa. Además, uno de ellos se enfrenta también a un delito de tenencia ilícita de armas.

Las defensas de dos de los procesados solicitan la absolución mientras que el abogado del autor material del asesinato pide siete años de prisión por un delito de homicidio, con las atenuantes de alcoholismo y drogadicción.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, los hechos se produjeron en la madrugada del 2 de octubre de 2022, cuando los procesados acudieron a la discoteca Diverso, situada en la calle Polvoranca. A la salida del local, sobre las 5:30 horas, se produjo una pelea multitudinaria en la que resultaron heridos varios jóvenes, entre ellos uno de los ahora acusados y el joven fallecido, K. J. Z. F., conocido como Bori.

Tras dispersarse los participantes en la reyerta, los tres acusados, presuntamente de común acuerdo, habrían decidido buscar a dos de los implicados en la pelea con la intención de acabar con sus vidas. Para ello, se desplazaron en un vehículo hasta las inmediaciones del domicilio de uno de ellos, en la zona de Torres Bellas.

Sobre las 5.45 horas, al localizar a las víctimas caminando por la calle Sierra de la Estrella, los acusados se bajaron del coche portando, al menos uno de ellos, un arma de fuego y profiriendo gritos de "tírale" y "mátalo".

Al percatarse de la situación, los jóvenes intentaron huir, pero fueron perseguidos y tiroteados por la espalda, recibiendo al menos siete disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en el hombro, provocando que cayera al suelo.

