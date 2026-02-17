Espana agencias

El sindicato Jupol exige el cese inmediato del DAO de la Policía tras la querella por agresión sexual a una subordinada

Guardar

El sindicato Jupol ha exigido este martes el cese inmediato del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, después de la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

En un comunicado, Jupol se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que "asuma su responsabilidad por el nombramiento y mantenimiento en el cargo del DAO y adopte decisiones inmediatas para preservar la credibilidad de la Policía Nacional".

José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es el máximo mando de la Policía Nacional desde 2018, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional.

En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.

"Nos encontramos ante una situación de enorme trascendencia institucional, no solo por la naturaleza de los hechos denunciados, sino por la posición jerárquica que ocupa el investigado dentro de la estructura de la Policía Nacional", ha asegurado Jupol.

El sindicato recuerda que el DAO es el máximo responsable operativo del Cuerpo y, por ello, debe ser "uno de los principales referentes de mando, disciplina y ejemplaridad dentro de la institución".

Jupol ha recordado que su petición de cese es compatible con la presunción de inocencia de José Ángel González. "No corresponde a esta organización sindical prejuzgar ni dictar sentencia alguna; la justicia debe actuar con independencia, rigor y todas las garantías procesales", ha sostenido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Real Murcia - FC Cartagena, declarado alto riesgo

Infobae

El VAR hizo 159 correcciones en 396 partidos en competiciones de clubes esta temporada

Infobae

El PP pide cuentas a Marlaska por la querella contra el número 2 de Policía por acoso sexual: "España se cae a pedazos"

El PP pide cuentas a

El sorteo sonríe a Sabadell y Terrassa; reto mayúsculo del CN Barcelona ante el Radnicki

Infobae

Daniel Holgado: "Quiero disfrutar, dar mi 100% y seguir mejorando"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso frustra la ofensiva

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso