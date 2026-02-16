Vox ve avances en Guardiola pero le exige "hechos, no palabras" para apoyar su investidura

Madrid, 16 feb (EFE).- El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha admitido este lunes que es un avance que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, diga que les quiere como socio de gobierno, pero le ha exigido "hechos, no palabras" para apoyar de nuevo su investidura.

"Es un paso, está muy bien", ha dicho Fúster en una rueda de prensa sobre las declaraciones de Guardiola en una entrevista a 'Okdiario', en la que asegura que a PP y Vox les unen muchas más cosas de las que les separan.

El dirigente de Vox ha reconocido que les gusta la "música", pero ha subrayado que la presidenta extremeña debe poner ahora también la "letra" y ha reiterado que no negociarán a partir de declaraciones públicas.

Ha asegurado que están dispuestos a colaborar para entrar al Gobierno, pero con "garantías reales de cambio" en las políticas, porque "no basta con desterrar a Sánchez por muy necesario que sea".

"No estamos aquí para sostener ambigüedades ni servir de muleta a nadie", ha recalcado, y ha subrayado que si el PP sigue por ese camino, habla claro, se compromete con medidas concretas y respeta a lo votantes de Vox, tendrá "facilísmo" volver a gobernar en Extremadura.

No obstante, Fúster no se acaba de fiar, porque "Guardiola está en sintonía hoy con Vox, pero desintonizada con la misma señora Guardiola que llamaba 'señoro' a Abascal", ha dicho.

"Parece que hay tantas Guardiolas como partidos populares, pero nos alegra mucho" ese "paso" de la dirigente extremeña, ha afirmado el portavoz de Vox que, según ha explicado, se ha negociado ya más de lo que el PP quiere reconocer y "a día de hoy todavía estamos lejos" de una acuerdo, ha subrayado.

En cualquier caso, ha descartado la posibilidad de que Vox se abstenga en una segunda votación -"no estamos para tonterías", ha dicho-, así como de que las negociaciones en Extremadura vayan parejas a las de Aragón o a las elecciones en Castilla y León.

"Son independientes, no jugamos a la táctica (...) vamos territorio a territorio", ha afirmado y, concretamente sobre Aragón, ha señalado que ha habido intercambio de mensajes, pero aún se han sentado a negociar.

Por otra parte, Fúster ha celebrado que el PP vaya a apoyar este martes en el Congreso la iniciativa de Vox para prohibir el burka en espacios públicos, aunque ha denunciado las "contradicciones" de los populares, ya que votaron en contra o se abstuvieron cuando se presentó en varios parlamentos autonómicos.

El portavoz de Vox se ha referido asimismo en la rueda de prensa a las informaciones sobre la posible retirada de ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y ha anunciado iniciativas en el Consejo y el Parlamento Europeo para confirmarlo y conocer los motivos de esta exclusión. EFE

(foto) (vídeo) (audio)