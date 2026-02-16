Los 84 afectados por las vacunas caducadas en Euskadi están revacunados

Vitoria, 16 feb (EFE).- Los 84 afectados por las vacunas caducadas en Euskadi están ya revacunados, según el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, quien ha explicado que la dimensión inicial del caso, cuando se anunciaron 253 afectados, fue errónea.

El consejero ha comparecido en el Parlamento Vasco para dar información sobre el caso de las vacunas caducadas, cuya gestión, según el consejero, "se ha caracterizado por la responsabilidad y la transparencia".

"Hoy vuelvo a reconocer que, a pesar de no generar ninguna consecuencia en la salud de las personas, ni a corto ni a largo plazo, ha sido un error que nunca debería haber sucedido", ha admitido.

Finalmente han sido 84 los afectados, todos revacunados, y la gran mayoría de casos se han concentrado en el centro de salud de Iztieta (Errenteria, Gipuzkoa).

El consejero ha vuelto a repasar la cronología del caso: aunque en un principio se informó de que los afectados por haber recibido vacunas con la fecha de caducidad vencida eran 253, posteriormente se redujo esta cifra a 103.

El motivo es que un informe de la Agencia Española del Medicamento estableció que, pese a que en el etiquetado del lote figuraba la fecha del 31 de octubre, la fecha efectiva de caducidad se fija en un mes después, finales de noviembre. De esta manera, todos los vacunados con sueros de ese lote en el mes de noviembre no necesitaban volver a recibir la vacuna.

Además, Osakidetza descubrió posteriormente que algunos de los 103 posibles afectados no habían recibido la vacuna caducada, sino una correcta. Es el caso de quienes se inocularon segundas dosis y dosis de refuerzo, en cuyos historiales, por un error administrativo de registro, figuraba la fecha de caducidad de la primera dosis recibida.

No obstante, en la investigación interna, Osakidetza descubrió que también se habían administrado vacunas caducadas de otros dos tipos: la triple vírica y la tetravalente, con un grupo de afectados potenciales de 75 personas.

Finalmente, los afectados han sido 84 -40 de la tetravalente, 30 de la hexavalente y 14 de triple vírica-.

Aparte, Osakidetza ha revisado las 168.000 vacunas puestas en 2025, cifra en la que se incluyen todas las administradas el pasado año a excepción de las del covid (601.600) y la gripe (301.356), ya que en estos casos hay certeza de que no están caducadas.

En este nuevo análisis se han detectado 19 casos de vacunas caducadas y otros 137 casos potenciales que aún hay que comprobar si efectivamente estaban caducadas o han sido errores de registro. EFE

(foto)