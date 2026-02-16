La mitad de españoles cree que la Constitución necesita reformas importantes, sobre todo en materia socioeconómica

Entre los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativos a la percepción social sobre la Constitución española, destaca que ocho de cada diez personas consideran necesaria una reforma en la Carta Magna, según consignó Europa Press. Más allá de este amplio consenso sobre la modificación constitucional, los datos revelan que las mayores demandas ciudadanas se centran en la actualización de derechos sociales y materias económicas y laborales, desplazando al segundo plano otras cuestiones como la Jefatura del Estado o los aspectos territoriales.

El informe recogido por Europa Press precisa que estas opiniones se han recabado a través de la encuesta correspondiente al mes de febrero realizada por el CIS, en el contexto de que la Constitución española, promulgada en 1978, está próxima a convertirse, esta misma semana, en la ley fundamental más longeva de la historia contemporánea de España.

Según publicó dicho medio en base a los datos del CIS, la mitad de los encuestados sostiene que las reformas que necesita la Constitución requieren profundidad y no deben limitarse a cambios superficiales. Del total que respalda la reforma, el mayor porcentaje prioriza la introducción de mejoras en asuntos sociales, económicos y laborales, atribuyéndoles una mayor urgencia frente a otros temas de debate nacional.

Europa Press detalló que el barómetro elaborado bajo la dirección de José Félix Tezanos incluye una batería de preguntas centradas expresamente en la Carta Magna, lo que refleja el interés institucional en conocer la opinión actualizada de la ciudadanía ante el inminente récord de longevidad constitucional del texto de 1978. La encuesta ofrece así una radiografía sobre el grado de aceptación y las preferencias reformistas en la sociedad española.

El estudio del CIS indica que, pese al apoyo mayoritario a la reforma constitucional, la demanda ciudadana de actualización no se reparte de forma uniforme entre los diferentes aspectos de la ley. La tendencia predominante lleva a la sociedad a priorizar la revisión y el desarrollo de los derechos sociales, así como la modernización de las normas relativas a economía y mercado laboral, en sintonía con los retos actuales del país.

A diferencia de otras épocas, el barómetro revela que las cuestiones vinculadas con la Jefatura del Estado y el modelo territorial —que históricamente han sido foco de debates y propuestas de cambio— pierden relevancia en las reclamaciones actuales de la población. El interés prioritario por las reformas sociales y económicas responde, según la interpretación de los datos proporcionados por Europa Press, a la percepción de que estas áreas impactan de manera directa y general en la vida cotidiana de la población.

El hecho de que la Constitución de 1978 esté a punto de alcanzar los 48 años de vigencia, tal como subraya el CIS en el sondeo recogido por Europa Press, refuerza la percepción sobre la necesidad de adaptar el texto legal a los profundos cambios experimentados en la sociedad española durante las últimas décadas. Dentro de este contexto, la investigación sociológica pone de manifiesto el respaldo sostenido a la normativa básica, junto con la visión extendida de que el mantenimiento de su vigencia pasa por una adaptación a los nuevos desafíos y derechos emergentes.

El seguimiento que hace el CIS de la opinión social respecto a la ley fundamental no solo refleja el clima político y social actual, sino que también sirve de termómetro para eventuales debates parlamentarios en torno a la reforma constitucional. Los resultados de la encuesta, según documenta Europa Press, muestran un consenso amplio sobre la conveniencia de cambios en el texto constitucional, siempre que vayan encaminados a fortalecer el marco de protección social y mejoren las condiciones económicas dentro del país.

Los datos recabados por el CIS y difundidos por Europa Press ofrecen así un retrato detallado de las aspiraciones ciudadanas en materia de reformas legales. El análisis de la entidad presidida por José Félix Tezanos permite establecer que la modernización de la Carta Magna es una demanda transversal, aunque matizada por el énfasis colectivo en derechos sociales y empleo, antes que en el rediseño de otros apartados históricos de la Constitución. Por tanto, la encuesta perfila el horizonte para el debate institucional sobre el futuro de la ley de leyes en España.