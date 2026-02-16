El PSOE de Sevilla no tiene "oficialmente" ninguna denuncia contra el alcalde de La Algaba

Sevilla, 16 feb (EFE).- El PSOE de Sevilla no tiene "oficialmente" ninguna denuncia sobre un presunto caso de acoso sexual a un menor por parte del alcalde de La Algaba (Sevilla), el socialista Diego Manuel Agüera, según ha asegurado este lunes la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez.

En rueda de prensa, Márquez ha sido preguntada si se había adoptado alguna medida a raíz de las acusaciones de un presunto acoso sexual a un menor por parte del alcalde de este municipio, según publicó el pasado sábado el diario 'El Mundo', que alude a una denuncia interpuesta a través del canal de comunicación interno del partido.

"El PSOE de Sevilla no tiene oficialmente ninguna denuncia. Desde el PSOE de Andalucía vamos a poner todo el empeño en saber la verdad y cuando la sepamos actuaremos, no le quepa la menor duda", ha advertido Márquez.

Según la información que publica 'El Mundo', Diego Manuel Agüera habría sido denunciado por acosar sexualmente a un menor de edad del municipio, en concreto a un joven alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, al que habría estado meses mandando mensajes a través de las redes sociales.

Añade la información que el regidor supuestamente se insinuó al menor, le solicitó información sexual explícita e, incluso, le habría propuesto un encuentro, aunque no llegó a producirse.

Según este diario, la denuncia fue recibida en el PSOE el pasado 13 de enero y en ella se habla expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", para lo que se presentaría como pruebas una serie de capturas de conversaciones mantenidas entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.

En un comunicado, el equipo de gobierno del ayuntamiento de la Algaba se mostró convencido de la "inocencia" del regidor y señaló que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar, basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas". EFE