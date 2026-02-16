El PP dice que mensajes de Koldo García apuntarían a una "red de influencias gestada desde Moncloa"

El comisionista Víctor de Aldama, según información recogida por 'El Español', habría actuado como enlace entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), la empresa Air Europa y el complejo presidencial de La Moncloa, en el marco de una supuesta red de influencias. Este esquema, que según publicó el medio involucra a figuras del entorno del presidente Pedro Sánchez, se suma a nuevos indicios y pruebas que el Partido Popular (PP) considera relevantes dentro de la investigación sobre la gestión de fondos públicos y concesión de beneficios empresariales por parte del Gobierno.

Según informó 'El Español', los datos surgen a partir de supuestos mensajes hallados en el móvil de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y actualmente en prisión preventiva. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha manifestado a través de un comunicado que la interpretación de esos mensajes sitúa al entorno del presidente del Gobierno en el núcleo de una trama enfocada en favorecer a determinadas empresas mediante privilegios y rescates, lo que definirían como “red de influencias gestada desde La Moncloa”.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo atribuyó al matrimonio integrado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez un rol central como mediadores o gestores de la supuesta red. El comunicado del PP sostiene que “el matrimonio formado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez jugó un papel fundamental de conseguidor”, alegando que esta función era “reconocible por el resto de los implicados, incluidos Koldo y Aldama”. Según detalló el PP, la participación del presidente y su esposa consistía en mediar entre una presunta red corruptora y el presidente de la OMT, coincidiendo con la etapa en la que Begoña Gómez colaboraba con Wakalua, filial de Globalia, la empresa matriz de Air Europa, implicada en proyectos vinculados también a la OMT.

La información dada a conocer por 'El Español' agrega que los eventos descritos se producen pocos meses después de que el Ejecutivo aprobara el “rescate millonario” de Air Europa, propiedad de Globalia. Este rescate, apuntó el PP, fue habilitado tras una serie de reuniones en las que la propia Begoña Gómez se habría reunido con Javier Hidalgo, CEO de la misma aerolínea. Para el partido de la oposición, la cronología y el cruce de actores demuestran, en su opinión, que “todo está relacionado y los mensajes de Koldo lo están confirmando”.

En la visión del PP, los mensajes extraídos del móvil de García conforman evidencia adicional que asocia de manera directa al presidente del Gobierno con la presunta estructura investigada. El partido enfatizó que “el caso Koldo es el caso Sánchez y el presidente no tiene escapatoria”, expresando además que ningún miembro de los círculos cercanos a Pedro Sánchez que se encuentra imputado o en prisión preventiva habría actuado sin consentimiento del presidente, de acuerdo a su interpretación.

Según consignó el PP en su comunicado, Pedro Sánchez "está en el centro de la diana de la corrupción y cada día nuevas informaciones periodísticas así lo acreditan. Lo sabía, lo tapó y participó". El partido amplió que “cada vez son más las evidencias” del papel que atribuyen a Sánchez en este contexto y argumentó que esto “avergüenza a toda España”. Sobre las consecuencias políticas, el PP cuestionó la continuidad de Sánchez al frente del Ejecutivo, al afirmar que “quien vive en vilo por el contenido de los mensajes de un presidiario no merece el honor de ser presidente del Gobierno”.

Según reportó 'El Español', Koldo García permanece en la cárcel desde el 27 de noviembre, y el pasado 19 de enero, el Tribunal Supremo resolvió mantener aún en prisión tanto a García como al propio Ábalos debido a lo que definió como un "alto" riesgo de fuga, en el marco de las investigaciones por la causa que involucra contratos de mascarillas y posibles delitos derivados.

El caso ha cobrado particular atención pública y mediática debido tanto al perfil de los implicados como a la magnitud de los fondos y privilegios presuntamente involucrados. Para el Partido Popular, la suma de estas informaciones periodísticas y judiciales abona a la exigencia de responsabilidad política al más alto nivel del Gobierno, mientras la causa judicial continúa su curso con la vigilancia de la oposición y la atención de la opinión pública.