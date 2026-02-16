El PP afirma que sobra ruido y falta "trabajo serio" en las negociaciones en Extremadura

Madrid, 16 feb (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado este lunes que "sobra ruido y falta trabajo serio" en las negociaciones entre Vox y la presidenta en funciones de Extremadura, la popular María Guardiola.

"Creo que en estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa, que es lo que esperan en definitiva, los extremeños de nosotros del Partido Popular", ha afirmado Fúnez en una rueda de prensa.

A juicio del PP, hay que hacer "menos ruido en los medios de comunicación" y "trabajar más" y "con discreción" en el ámbito de las mesas de negociación, teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un Gobierno "estable" a Extremadura.

Fúnez no ha precisado si esa petición es directa a Guardiola pero ha insistido en que desde Génova se quiere hacer un "llamamiento a la responsabilidad", a la discreción, a mantener esas mesas de negociación abiertas desde el respeto a lo que las urnas han dicho. EFE

