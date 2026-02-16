Espana agencias

El Govern estudia un complemento salarial para evitar que los jueces se vayan de Cataluña

El Govern de la Generalitat estudia un complemento salarial --una medida solicitada por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que en última instancia deberá ser aprobada por el Ministerio de Justicia--, para evitar que los jueces se vayan de Cataluña.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática a Europa Press, en paralelo, el departamento está impulsando otras medidas para incentivar que residentes en Cataluña accedan a las carreras judicial, fiscal y de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Para ello, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) oferta sesiones de orientación profesional en las facultades de Derecho y se ha impulsado un programa de prácticas para estudiantes de grado en órganos judiciales de Cataluña.

Asimismo, el Govern anunció que destinaría 2.841.600 euros en los próximos 4 años, entre 2026 y 2029, para becas de preparación de oposiciones para el acceso a las carreras judicial, fiscal y al cuerpo de LAJ; este año se han ofertado 40 becas para las oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, a las que hay que sumar otras 10 para estudiantes de derecho que se presenten a las oposiciones del cuerpo de LAJ.

Además, existen programas que permiten preparar las oposiciones sin beca, pero con un coste muy competitivo, como señala el citado medio, y cursos específicos para preparar el acceso a la carrera judicial desde el cuarto turno, unas pruebas a las que pueden optar juristas con más de 10 años de ejercicio profesional.

RATIOS

La semana pasada, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, celebró el acuerdo entre ERC y el Gobierno central para crear 90 unidades judiciales adicionales en Cataluña en 2027, que se suman a las 91 ya acordadas para 2026, lo que supondrá pasar de las 870 actuales a 1.050 antes de terminar la legislatura.

De esta forma, se pasará de la ratio actual de 10,6 jueces por cada 100.000 habitantes en Cataluña, "lejos de España y más lejos todavía de Europa", a una ratio de 11,89 jueces por cada 100.000 habitantes este año y, con el acuerdo alcanzado, a 12,8 en 2027.

Estas nuevas unidades judiciales darán servicio "a todas las jurisdicciones y todos los territorios", y permitirán avanzar en el objetivo de legislatura de descongestionar los juzgados y ofrecer un servicio de justicia más eficiente y de mayor calidad, según el conseller.

