Espana agencias

Le piden 50 años por atropellar mortalmente a un joven y herir a tres más en Málaga

Guardar

Málaga, 15 feb (EFE).- La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de 50 años de prisión para un joven acusado de atropellar mortalmente a otro y herir a tres más a la salida de una discoteca en la capital malagueña.

El procesado será juzgado desde este lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un jurado popular por un delito de conducción temeraria en concurso con un asesinato y tres delitos más de asesinato en grado de tentativa, han informado a EFE fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2022, según el escrito acusatorio el fiscal al que ha tenido acceso EFE, cuando el procesado celebraba su 26 cumpleaños en una discoteca con varios amigos.

En el mismo establecimiento celebraba otro cumpleaños el joven que resultó fallecido, de 25 años, que estaba acompañado por dos amigos y una joven con la que había iniciado una relación.

Sobre las 6.15 horas, ambos grupos salieron a la calle, donde había una pelea entre otros jóvenes que se agredían con botellas de cristal.

El ministerio público ha señalado que, por motivos que se desconocen, un joven de uno de esos grupos propinó a la víctima un botellazo en la cabeza que le hizo caer inconsciente sobre la calzada.

Mientras tanto, el grupo de Alhaurín se dirigió al coche para volver a casa.

Según el fiscal, con el acusado al volante, el joven que le acompañaba en el asiento del copiloto sacó por la ventanilla una botella de vodka.

Al pasar por la puerta del local, vieron a la víctima tendida en el suelo asistida por sus amigos, momento en el que alguien que participaba en la reyerta ajena a ambos grupos golpeó con otra botella la que llevaba el copiloto asomando por la ventanilla, provocando que esta se rompiera y causara al acompañante del acusado una herida sangrante en la cara.

Esto, según el fiscal, provocó que el acusado realizara un brusco cambio de sentido y, una vez realizado el giro, "en lugar de conducir por su carril de circulación, cambió la trayectoria del vehículo y embistió a toda velocidad, de forma intencionada y con evidente desprecio por su vida, a la víctima y a sus acompañantes, que nada tenían que ver con lo sucedido al copiloto y no tuvieron ninguna oportunidad de reaccionar".

El ministerio público ha añadido que los acompañantes del joven fallecido salieron despedidos y la víctima fue arrollada y arrastrada durante más de 13 metros.

El acusado fue a las 6.20 horas del día siguiente a entregarse a la Guardia Civil, y el fiscal ha precisado que concurren la atenuante de confesión y de reparación parcial de daño. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Diez horas de rescate de un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Infobae

Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Infobae

El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Infobae

Montero y Bolaños protagonizarán la próxima sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

Montero y Bolaños protagonizarán la

Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid