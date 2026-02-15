Espana agencias

La evolución del incendio de Cabo Tiñoso (Murcia) se ralentiza al amainar el viento

Murcia, 15 feb (EFE).- La evolución del incendio de Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia), se ha ralentizado al amaninar el viento desde las 7:00 horas de este domingo, aunque las llamas se mantienen activas, por lo que la Comunidad Autónoma de Murcia ha declarado la Situación 1 del Plan de Emergencias Infomur.

Las llamas afectan a una zona de matorral bajo de difícil acceso, despoblada. Las autoridades recomiendan no transitar por Campillo de Adentro, así como por la carretera (RM-E23) que une esta población cartagenera con la batería militar de Castillitos, ha informado el ayuntamiento de Cartagena, que también desaconseja hacer senderismo en la zona.

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena trabajan en la zona, así como efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y agentes medioambientales y brigadas forestales de la Comunidad Autónoma. A este contingente se han sumado dos helicópteros de la Comunidad Autónoma desde primera hora.

La 'Situación 1' del plan Infomur, declarada esta madrugada, se activa ante una "situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y puedan ser controlados con los medios y recursos del plan INFOMUR". EFE

