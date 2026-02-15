La DGT levanta las restricciones de velocidad en la provincia de Castellón por el viento

València, 15 feb (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado las restricciones a la circulación que se habían establecido en la provincia de Castellón por el viento, con limitaciones de velocidad de un máximo de 80 km/h en la AP-7, entre Castellón de la Plana y Vinaròs.

La DGT precisa que continúa restringida la circulación para vehículos pesados en la A-33 entre Caudete (Albacete) y la Font de la Figuera (Valencia) y en la AP-7 entre Vinaròs y Castellón y se prohíben los adelantamientos.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado esta tarde las alertas meteorológicas por el temporal de viento en la Comunidad Valenciana, ampliando el nivel amarillo a toda la provincia de Valencia y Alicante, que se mantiene en el interior norte de Castellón.

Se establece además la alerta nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de Valencia y en la costa norte de Alicante.

Emergencias señala asimismo que el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para este lunes es extremo en toda la comunidad, excepto en el interior sur de Castellón que es naranja (nivel alto) y bajo en el litoral de esta provincia. EFE