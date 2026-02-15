Brignone obra el milagro y se barniza en oro por segunda vez

Adrián R. Huber

Solda (Italia), 15 feb (EFE).- Obrando otro milagro deportivo. Apenas cuatro días después de asombrar al mundo ganando el supergigante, la italiana Federica Brignone se proclamó campeona olímpica de gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), al ganar este domingo la prueba de esa disciplina disputada en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la cita olímpica invernal.

Brignone nació en Milán y brilló en Cortina d'Ampezzo, donde aportó con su doble gesta un toque romántico a los Juegos de su país. En la bella estación en la que acaba de convertirse en la gran triunfadora de las pruebas del deporte rey invernal en la XXV edición de unos Juegos de invierno.

Hace apenas diez meses, 'Fede' estaba ingresada en un hospital, gravemente lesionada; y no pocos descartaban su regreso a la alta competición. Pero este domingo, dobló su apuesta. Cuatro días después de lograr la victoria más importante de toda su ya previamente brillante carrera deportiva, la italiana profetizó en su tierra con un segundo oro olímpico.

El jueves había logrado el único trofeo que le faltaba en su brillante palmarés y como quiera que su intención (inicial) es la de retirarse después de estos Juegos, consideró que si ganar un oro está muy bien, repetir la hazaña está aún mucho mejor.

Líder tras la primera manga, a Brignone le bastó el decimocuarto crono en la segunda para, con un tiempo ganador de dos minutos, trece segundos y cinco décimas exactas brillar de nuevo en la Olympia delle Tofane. Pista en la que sucedió en el historial de la prueba a la sueca Sara Hector, que este domingo compartió segundo puesto y medalla de plata -al marcar ambas idéntico crono, a 62 centésimas de la italiana- con la noruega Thea Louise Stjernesund.

Maria Rosa Quario, la madre de la doble campeona olímpica, ya ocupaba un puesto importante en la historia del esquí italiano, con cuatro victorias y 15 podios -el siglo pasado- en la Copa del Mundo. Brignone ya había superado con creces, antes de estos Juegos, a su progenitora, al convertirse en la única mujer italiana en ganar la general de esa competición. Dos veces, además.

La gran Deborah Compagnoni, triple oro olímpico y mundial, nunca ganó el Globo de Cristal. Ahora, Brignone ya puede presumir de ser la gran dama del esquí italiano: la única de su país que lo ha ganado absolutamente todo en el esquí alpino.

No es (doble) campeona olímpica por casualidad. El súper lo ganó con 41 centésimas sobre la francesa Romane Miradoli. En el gigante les colocó seis décimas a la anterior campeona, Hector, y a Stjernesund, campeona mundial por equipos hace cinco años, precisamente en Cortina; bronce olímpico hace cuatro años en esta fracasada disciplina y que este domingo capturó el trofeo más importante de su carrera.

Lo hizo en una prueba en la que otra italiana, Lara Della Mea protagonizó la gran remontada, de once puestos, para acabar cuarta y llorosa, a sólo cinco centésimas del podio.

'Fede', que capturó su segunda Copa del Mundo la pasada temporada -la primera la había ganado cinco años antes-, se lesionó gravemente poco después, el 3 de abril, al sufrir una brutal caída en la segunda manga del gigante de los campeonatos de Italia. Como consecuencia de la misma, se rompió tibia y peroné, así como los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

No pocos pensaban que incumpliría su deseo de retirarse después de estos Juegos. Pero Brignone -doble campeona mundial, la segunda el año pasado, con 37 victorias en la Copa del Mundo y desde este domingo con diez medallas en grandes eventos- no compite por casualidad con la imagen de un tigre en su casco. La 'tigresa' del deporte rey invernal acababa de dar su segundo gran zarpazo; con el que se inmortalizó en la historia del esquí.

Hace ocho años, en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), había capturado bronce en el gigante. Hace cuatro, en los de Pekín, logró plata en esa disciplina y otro bronce en la combinada. Y en los Juegos de su país, barnizó en oro las cicatrices de sus rodillas. Para muchos ha dejado de ser 'Fede'. Ahora es Doña Federica.

Tras la primera manga, Brignone lideraba con 34 y 46 centésimas de ventaja, respectivamente, sobre la alemana Lena Dürr y otra italiana, Sofia Goggia; que acabarían novena y décima. Un puesto detrás de ellas acabó la estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos; sexta tras la primera manga y que parece reavivar los fantasmas de los Juegos de Pekín, hace cuatro años: en los que no ganó medalla alguna en las seis pruebas que disputó.

Nada mejor que eliminarlos de golpe que ganando el eslalon del miércoles, en el que saldrá como gran favorita; en una disciplina en la que su récord histórico absoluto de 71 victorias (en una misma modalidad) es aún más estratosférico que el de triunfos (108) en Copa del Mundo.

La primera manga tuvo como curiosidad que tres esquiadoras compartieron cuarta plaza, al marcar exactamente el mismo crono: Hector, Stjernesund y Lara Colturi, de origen italiano, pero que aún puede emular al brasileño Lucas Pinheiro y ganar la primera medalla olímpica invernal para Albania.

Lara perdió doce puestos y acabó decimosexta. Sara y Thea Louise festejaron la plata.

Della Mea, que acabó en el siempre desagradecido cuarto puesto había marcado la referencia buena en la segunda manga, cuyo mejor tiempo marcó otra italiana, Asja Zenere, para avanzar ocho puestos y acabar decimocuarta.

A Della Mea la mejoró Stjernesund; a la que estaba empeñada en igualar la sueca Hector.

Dürr y Goggia fallaron. Brignone no lo hizo. Nacida en Milán, se inmortalizó en Cortina d'Ampezzo. EFE