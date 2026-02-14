Casimiro: “Nos ha pasado factura el rebote defensivo”

San Cristóbal de La Laguna, 14 feb (EFE).- El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, elogió a sus jugadores pese a la derrota ante La Laguna en Tenerife (90-81) y destacó que compitieron “bastante bien durante varios lances del partido”, pero señaló que les “pasó factura el rebote defensivo”.

“En el primer tiempo, el acierto en el triple nos ha metido en el partido y en el último cuarto, cuando estábamos dos abajo, estando a un paso de ponernos incluso por delante con dos tiros abiertos, al final los hemos fallado y hemos dado segundas oportunidades el Tenerife”, agregó el técnico del conjunto gallego.

“El Tenerife juega muy buen baloncesto, con altos porcentajes de acierto. Aunque nuestra defensa ha conseguido grandes cosas en este partido, el hecho de no controlar ese rebote defensivo nos ha hecho daño al final”, destacó. EFE

dhr/ism