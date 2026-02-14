30-34. El Bada Huesca logra su primer triunfo a domicilio

Aranda de Duero (Burgos), 14 feb (EFE).- El Bada Huesca logró este sábado su primera victoria a domicilio de la temporada, por 30-34 a costa del Tubos Aranda Villa de Aranda.

El equipo aragonés se mostró muy sólido desde el primer momento y mantuvo a los locales todo el tiempo por debajo en el marcador.

Con un 1-5 en el minuto 5, el entrenador del equipo amarillo se vio obligado a pedir tiempo muerto para intentar reconducir la situación, pero tres minutos más tarde la ventaja del conjunto oscense subía a seis tantos (2-8).

Así se mantuvo, fluctuando entre los cinco y los seis goles, hasta el minuto 20, cuando un tanto desde los siete metros transformado por Janosi permitió a los de la ribera del Duero acercarse a cuatro (8-12).

Parecía que las cosas empezaban a ser favorables para los arandinos, que se situaron a tres goles (9-12), pero el Bada Huesca reaccionó y llegó al descanso cinco arriba (11-16).

El conjunto aragonés, con una buena defensa, siguió mandando tras el paso por los vestuarios y en el minuto 49, en un ataque de los de Aranda, se desató una tangana que acabó con dos expulsados, uno por equipo, y otras tantas exclusiones.

En los últimos minutos, los amarillos consiguieron situarse de nuevo a tres goles y soñaron con la remontada, pero el Bada Huesca supo gestionar su renta con serenidad y se hizo con la victoria.

- Ficha técnica:

30 - Tubos Aranda Villa de Aranda (11+19): Mateo Arias (1), Alberto G. Pinillos (1), Lucas Santos, Dalmau Huix (3), Vasco Teixeira, Víctor Megías (1), Pedro Martínez Ayres, Jevgenijs Rogonovs (3), Vicente Poveda, Juan Tamayo (6),Francisco C. Pereira (2), David López (3), Álex Berbel (3, 1p), Nemanja Jovic, Tamás Jánosi (7, 2p), Jakub E. Sladkowski.

34 - Bada Huesca (16+18): Daniel Pérez (3, 2p), Fabricio de Souza, Ian Moya (1), Ignacio Suárez (6), Alfonso Rodríguez (3), Carlos Pérez (1), Óscar García (4), Tchitombi Aurelien, Artur Parera (5), Drasko Nenadik, Meris Bosnjak (2), Saa Amad, Frank Cordiés (6), Samuel Cordiés (3).

Marcador cada cinco minutos: 1-4, 3-9, 5-10, 7-12, 10-14, 11-16 -descanso-; 13-17, 16-21, 20-25, 22-24, 26-30, 30-34 -final-.

Árbitros: Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez (Federación andaluza). Excluyeron dos minutos a Nemanja Jovic (m. 25), Jakub Sladkowski (m. 44) y David López (m. 49), del Tubos Aranda Villa de Aranda, y Fabricio de Souza (m. 20), Frank Cordiés (m.46) y Alfonso Rodríguez (m. 49), del Bada Huesca. Enseñaron tarjeta roja a Franciso Antonio Cardoso Pereira, del Villa de Aranda, y azul a Drasko Nenadic, del Bada Huesca, tras verse implicados en una tangana en el minuto 49.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la drcimoséptima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo Santiago Manguán ante unos 1.500 espectadores. EFE

nlv/ism