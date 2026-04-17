Detenidos tres patrones de una patera que estuvo a punto de hundirse rumbo a Fuerteventura

Las Palmas de Gran Canaria, 17 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres hombres a los que se acusa de ser los patrones de una lancha neumática con 43 inmigrantes a bordo que fue rescatada por Salvamento Marítimo el pasado día 5 cerca de Fuerteventura, cuando sus ocupantes llevaban ya ocho horas achicando agua porque se hundían.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias detalla que se imputa a los tres un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas.

La Policía asegura que los arrestados actuaban "de forma coordinada y con funciones claramente diferenciadas" para dirigir esa patera.

Según su investigación, uno pilotaba la lacha, otro se ocupaba del sistema GPS de navegación y controlaba a los ocupantes de la barca, y el tercero se encargaba de repostar de combustible el motor.

La Policía remarca que la embarcación utilizada, una neumática de unos siete metros de eslora, carecía de cualquier tipo de medida de seguridad o equipamiento obligatorio, como sistemas de iluminación, medios de comunicación o chalecos salvavidas.

También advierte de que navegó "gravemente sobrecargada, superando ampliamente su capacidad, lo que generaba una situación de hacinamiento extremo".

"La travesía se desarrolló en condiciones especialmente peligrosas, sin visibilidad, sin agua ni alimentos y expuestos a condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó situaciones de hipotermia y deshidratación entre los ocupantes", añade.

Además, relata, durante la navegación, la embarcación comenzó a hacer agua, lo que obligó a sus ocupantes a achicar de forma ininterrumpida durante más de ocho horas para evitar su hundimiento.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia en Puerto del Rosario (Fuerteventura), que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. EFE