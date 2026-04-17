Trece detenidos en Barcelona de una red que introdujo 1.254 kilos de cocaína por el puerto

Barcelona, 17 abr (EFE).- La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la importación de cocaína por vía marítima y al blanqueo de capitales en una operación conjunta en la que han detenido a 13 personas y han intervenido 1.254 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

Además de los 13 detenidos, que han ingresado en prisión preventiva, hay otras dos personas investigadas, todas ellas por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En el conjunto de la operación de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, denominada Padaguan y desarrollada en cuatro fases, los agentes han requisado también 318.395 euros en efectivo, ocho vehículos, 12 armas de fuego, dos armas eléctricas tipo táser, joyas, artículos de lujo y abundante material electrónico.

Asimismo, se ha procedido al bloqueo de más de 350.000 euros en cuentas bancarias, tras esas cuatro fases de explotación en las que se han realizado 13 registros.

La red contaba con distintos niveles: personas que proporcionaban los medios materiales, como camiones y remolques, trabajadores portuarios que facilitaban el movimiento de los contenedores, los llamados 'rescatadores', es decir, quienes accedían a la terminal para hacerse con la droga escondida en los contenedores, y otros miembros encargados de gestionar el blanqueo del dinero.

La investigación se inició en octubre de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera dieron el alto a un camión con remolque que trataba de extraer un contenedor del puerto de Barcelona.

Durante el control y apertura del contenedor, los agentes localizaron varios sacos de rafia y bultos envueltos en film transparente que dieron positivo en cocaína, con un peso total de 1.254 kilogramos brutos, distribuidos en 1.096 paquetes, y a tres personas escondidas tras estos, los llamados 'rescatadores' de droga.

En esta primera intervención fueron detenidas cuatro personas: el conductor del camión y las tres personas halladas en el interior del contenedor, por un delito contra la salud pública.

A partir de esta aprehensión se desarrolló una investigación, por orden de la plaza 23 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, que ha permitido identificar al resto de los integrantes de la organización criminal.

La primera fase de explotación se desarrolló inmediatamente después de ese decomiso de cocaína, el 7 de octubre de 2024, cuando la agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria practicaron dos registros en los domicilios del camionero y de uno de los rescatadores detenidos.

En estos registros se intervinieron, entre otros efectos, 9.825 euros en efectivo, un dispositivo de detección de micrófonos y balizas, así como teléfonos móviles y documentación.

La segunda fase culminó el 30 de mayo de 2025 con la detención de otras dos personas y con nuevos registros en sus domicilios, donde se intervinieron 5.770 euros en efectivo y dos vehículos.

En la tercera fase se detuvo a un estibador y a la persona encargada de facilitar la extracción del contenedor. Se practicaron dos registros en los que se requisaron 224.410 euros en efectivo, dispositivos móviles y de almacenamiento de datos, 12 armas de fuego y un vehículo, además del bloqueo de diversas propiedades y cuentas bancarias.

La cuarta y última fase de explotación se llevó a cabo el pasado 26 de enero con la detención de cinco personas y la práctica de siete registros en inmuebles y locales de la provincia de Barcelona, donde se incautaron 78.390 euros en efectivo, numerosos artículos de marcas de lujo, dos armas eléctricas tipo táser, munición de distinta clase y cinco vehículos.

La investigación sobre el blanqueo de capitales ha permitido comprobar que la organización ocultaba el origen del dinero mediante distintas operativas. Entre ellas, introducía grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero de forma fraccionada, las destinaba a la compra de bienes de alto valor, como vehículos de alta gama, y las movía a través de negocios formalizados por terceros en nombre de los verdaderos titulares.

Según la documentación analizada, el dinero en efectivo de origen no justificado introducido en el sistema financiero legal supera los 2,5 millones de euros. Además, la organización utilizaba de forma fraudulenta préstamos entre particulares para aparentar operaciones inmobiliarias sin desembolsos reales, en una operativa valorada en 500.000 euros.

Los investigadores también localizaron más de 300.000 euros en efectivo en domicilios de los investigados y comprobaron que la red utilizaba sociedades puestas formalmente a nombre de terceras personas para ocultar su patrimonio. Asimismo, se ha constatado el uso de criptoactivos para esconder ganancias procedentes del tráfico de drogas. EFE

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