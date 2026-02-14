Espana agencias

28-39. El Barça supera por 11 goles del margen al Recoletas sin emplearse a fondo

Valladolid, 14 feb (EFE).- El Barça sigue imparable y este sábado, sin emplearse a fondo, se impuiso por 11 goles de margen (28-39) a un Recoletas Atlético Valladolid cuya defensa se mostró más que endeble ante los azulgranas.

Se reencontraban los finalistas de la Copa de España en Huerta del Rey, un pabellón en el que los aazulgranas cayeron la pasada campaña y, quizá por ese motivo, los primeros minutos se convirtieron en un toma y daca, en una vigilancia controlada de unos y otros.

El Barça no salió con todo, ni tampoco los vallisoletanos, sabedores de que cualquier error podía convertirse en gol del contrario, sobre todo, en el caso de los locales, ya que el Barça no acostumbra a perdonar ningún contraataque.

No había un dominador claro, si bien a los locales les costaba más frenar a la potente primera línea rival, con N'Guessan como principal artillero pero, a partir del minuto 15, el Barça comenzó a controlar el juego de manera clara.

La defensa vallisoletana no mostraba la intensidad necesaria para provocar los fallos de los de Carlos Ortega, es más, estos lanzaban con demasiada comodidad, mientras que al Recoletas le costaba mucho anotar.

Cada fallo del conjunto local se convertía en un tanto de los catalanes, de ahí que estos lograran adquirir una renta de cuatro goles antes del descanso (21-17) y eso a pesar de la tarjeta roja de Carlsbogard, en el minuto 19.

Faltaba una marcha más para poder hacer frente al cuadro visitante, y esta no terminaba de llegar. Los vallisoletanos no desplegaban la consistencia defensiva de otros encuentros, y se dejaron arrastrar por el ritmo marcado por el rival.

También se notaba el cansancio acumulado en la plantilla azulona, con cuatro partidos concentrados en poco más de siete días, y más ante un rival plagado de internacionales, con mucho rodaje y mucha calidad.

La salida de Nielsen en la meta blaugrana se notó, y mucho, ya que sus intervenciones permitieron a su equipo adquirir una renta de siete goles (21-28), ya prácticamente insuperable, habida cuenta de lo que ofrecía cada uno en la pista.

De hecho, la ventaja visitante llegó a los diez tantos (22-32), que David Pisonero trató de frenar con un tiempo muerto, al que acompañaron rotaciones, aunque poco se podía hacer ante el evidente dominio catalán, que quedó constatado en el resultado final.

- Ficha técnica:

28 - Recoletas Atlético Valladolid (17+11): Bar (César Pérez, ps), Oliveira (4), Karapalevski (1), Serrano (2), Miguel Camino (2), Jozinovic (3), Ribeiro (1), Gedo (2), De Toledo (1), Álex Díaz (2), Fodorean (4), Pablo Herrero (1), Tao Gey-Emparan (4,2p), Carvalho (1).

39 - Barça (21+18): Hallgrimsson (Nielsen, ps), Dani Fernández (6,1p), Janc (5), N'Guessan (6), Aleix Gómez (4), Fàbregas (3), Frade (3), Makuc (6), Djordje Cikusa (1), Petar Cikusa (1), Elderaa (1), Ian Barrufet (3,1p), Bazán (-).

Parciales cada cinco minutos: 4-4, 6-7, 6-9, 9-11, 14-16, 17-21 -descanso-; 18-23, 19-26, 22-30, 25-33, 27-36, 28-39 -final-.

Árbitros: Luis Ignacio Colmenero Guillén (Federación de Castilla y León) y José Manuel Iniesta Castillo (Federación valenciana). Excluyeron dos minutos a Pablo Herrero (m.37), De Toledo (m.51), Ribeiro (m.55), del Recoletas Atlético Valladolid y a Fàbregas (m.8), Barrufet (m.42), Djordje Cikusa (m.52), del Barça. Además, mostraron tarjeta roja directa a Carlsbogard (m.19), del Barça.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante unos 3.184 espectadores. EFE

