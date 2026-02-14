Espana agencias

1-1. El Cádiz sale vivo de El Plantío ante un Burgos que mereció mucho más

Burgos, 14 feb (EFE).- El Burgos se tuvo que conformar en un empate ante el Cádiz (1-1) en un partido en el que se quedó a centímetros de culminar una remontada que mereció por juego, ocasiones y empuje, pero el Cádiz sobrevivió al asedio final de los locales.

El empate supo a alivio para el conjunto andaluz y a frustración para un blanquinegro, que dominó largos tramos del choque y tuvo la victoria en la última acción.

El partido comenzó con unos minutos de tanteo hasta que un error de Fer Niño en la frontal cambió el guion. Diakité robó, lanzó el contragolpe y Camara lo condujo con potencia para imponerse a Grego Sierra y batir a Cantero con una definición precisa.

El equipo local reaccionó con carácter, Ramis pidió calma desde la banda mientras los suyos se adueñaban de la posesión y comenzaban a generar peligro real.

Fer Niño rozó el empate con un envío que se paseó por la línea sin rematador y, poco después, un toque exquisito de David González fue salvado sobre la línea por Jorge Moreno cuando ya se cantaba el gol.

La presión burgalesa se intensificó con el paso de los minutos, Curro probó fortuna tras una recuperación alta y, acto seguido, Iván Morante estrelló un disparo en el larguero antes de que Aznar firmara una parada providencial en el rechace.

Fue el preludio del empate, que llegó con un cabezazo de David González a pase previo de Fer Niño para hacer justicia en el marcador por el juego que ofrecían ambos equipos.

Tras el descanso el encuentro tuvo un solo dueño, el Burgos, que monopolizó el balón, aunque sin lograr concretar el segundo.

El Cádiz apenas amenazó en transiciones aisladas, como una carrera de Iza que desactivó Cantero saliendo con valentía fuera del área.

La polémica apareció mediada la segunda mitad cuando la colegiada señaló penalti por choque de Jorge Moreno con Fer Niño, pero el VAR la llamó y, tras revisar la acción, anuló la pena máxima.

La decisión no frenó a los locales, que siguieron acumulando llegadas, obligando al equipo gaditano a emplearse fuerte en defensa.

El Cádiz dio un par de sustos al equipo local, pero en el tiempo añadido, cuando solo restaban 15 segundos, se vio lo que había sido todo el partido y en la última acción el Burgos peleó para hacer el segundo.

Primero fue Galdames desde atrás, en el rechace el disparo de Lizancos se estrelló contra Aznar y en la última David González se encontró con la defensa cuando el gol parecía inevitable.

- Ficha técnica:

1 - Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Atienza, Morante (Galdames min 87), Iñigo Córdoba (Appin min 84); Curro (Mollejo min 64) y Fer Niño (Mario González min 84).

1 - Cádiz: Víctor Aznar, Iza (Caicedo min 70), Jorge More, Iker Recio, Climent (Pereira min 60); Diarra, Moussa Diakité (Ortuño min 70), Joaquín González; García Pascual, Dawda Camara (Jerónimo Dómina min 82) y Antoñito (Pelayo min 46).

Goles: 0-1, m.11: Dawda. 1-1, m.37: David González.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (comité canario). Amonestó por los locales a Mollejo (min 94) y por los visitantes a Joaquín González (min 86) y Jerónimo Dómina (min 94).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 7.670 espectadores.

