1-0. El Getafe manda al descanso con un gol de penalti del uruguayo Mauro Arambarri

Getafe (Madrid), 14 feb (EFE).- El Getafe gana 1-0 al Villareal con un tanto desde el punto de penalti del uruguayo Mauro Arambarri después de los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum.

El centrocampista del conjunto azulón transformó en el minuto 40 una pena máxima por un agarrón de Renato Veiga sobre el argentino Luis Vázquez. Fue necesaria la intervención del VAR, que llamó al colegiado Miguel Sesma Espinosa para revisar la acción en la banda a través de la televisión.

El colegiado decretó penalti, Arambarri no falló y el Getafe manda en el marcador. El Villarreal no disparó ni una vez a puerta y el equipo de José Bordalás dominó de principio a fin durante toda la primera parte. EFE