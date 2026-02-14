0-2. El Tenerife sentencia al Badalona en la segunda parte

Palamós (Girona), 14 feb (EFE).- El Badalona Women encajó este sábado su segunda derrota consecutiva en la Liga F Moeve tras caer en el estadio municipal Palamós-Costa Brava ante un Costa Adeje Tenerife (0-2) que sentenció el partido en la segunda mitad con goles de Elba Vergés y Claudia Blanco.

El partido pudo cambiar de rumbo en la primera mitad. En el minuto 35, Noelia Ramos adivinó la dirección del penalti lanzado por María Llompart, que habría podido adelantar al cuadro catalán.

Sin embargo, del posible 1-0 se pasó al 0-1. La reacción del cuadro insular llegó en la segunda mitad. Tras una falta lejana ejecutada por la propia portera Noelia Ramos, Elba Vergés, cuando parecía perder el control del balón, logró tocarlo con el pie para inaugurar el marcador (0-1, min.66).

Siete minutos después, Claudia Blanco culminó una gran acción colectiva con un remate al segundo palo que acabó con las esperanzas del Badalona (0-2, min.73). Pese a adelantar líneas en busca del empate, el equipo que dirige Marc Ballester no logró alterar el marcador hasta el pitido final.

Con este resultado, el Badalona Women cierra la vigésima jornada con 26 puntos, a la espera de la resolución oficial sobre la posible deducción de tres puntos por presentarse a los partidos como visitante sin médico. EFE

