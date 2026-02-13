Espana agencias

Semáforo verde en Jerez a la pretemporada de Moto3 y Moto2

Cádiz, 13 feb (EFE).- El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge desde este sábado y hasta el martes entrenamientos oficiales de pretemporada para los equipos del Campeonato del Mundo de Moto3 y Moto2, que tendrán en el trazado andaluz su primer contacto con el curso 2026.

Ambas categorías completarán dos jornadas de trabajo diferenciadas, con el objetivo de avanzar en la puesta a punto antes del arranque del Mundial, previsto para el 1 de marzo en Tailandia, informó la organización.

Moto3 será la primera categoría en entrar en escena, con entrenamientos programados para el sábado y el domingo y 26 pilotos inscritos, nueve de ellos españoles, en una parrilla que vuelve a presentar una notable representación nacional y varias novedades para esta temporada.

Entre los nombres propios, destaca el murciano Máximo Quiles (CFMoto), elegido novato del año en 2025 tras lograr tres victorias en su debut.

El piloto español parte como uno de los aspirantes al título en 2026 y junto a él, su paisano Álvaro Carpe (KTM), el manchego David Almansa (KTM) y el sevillano David Muñoz (KTM), que figuran entre los competidores llamados a pelear por posiciones destacadas.

El marbellí Jesús Ríos (Honda) afronta su primera temporada completa, una vez se hubo estrenado el año pasado en los dos últimos grandes premios, en los que logró sumar sus primeros puntos.

Moto2, por su parte, desarrollará sus entrenamientos el lunes y el martes, con 28 pilotos inscritos, once de ellos españoles.

La categoría intermedia presenta una parrilla renovada, marcada por ascensos desde Moto3 y por movimientos estratégicos en diferentes estructuras para reforzar sus aspiraciones.

Uno de los focos de atención estará en el sevillano José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, que da el salto a Moto2 tras superar una lesión sufrida a finales de la pasada temporada.

El andaluz inicia así su adaptación a la nueva montura en una categoría en la que buscará consolidarse progresivamente.

También parten entre los candidatos el madrileño Manuel González (Kalex) y el valenciano Aron Canet (Boscoscuro), que ya cuentan con experiencia suficiente para aspirar al título.

González fue subcampeón la pasada temporada, mientras que el valenciano Ángel Piqueras (Boscoscuro), subcampeón de Moto3, debuta en la categoría.

Resaltan también el sevillano Daniel Muñoz (Kalex), que afronta su segunda campaña en Moto2 tras firmar el pasado año un podio en Cataluña; o el colombo-español David Alonso (Kalex), un piloto bullidor y valiente. EFE

