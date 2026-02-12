Espana agencias

La organización ultraderechista Núcleo Nacional se registra como partido político

Madrid, 12 feb (EFE).- La organización Núcleo Nacional, monitorizada por las fuerzas de seguridad como grupo de ultraderecha juvenil y convocante de algunas protestas contra el PSOE en la calle Ferraz de Madrid, se ha registrado como partido político bajo la denominación Noviembre Nacional.

Con el mismo logo de Núcleo Nacional, esta organización está inscrita en el registro de partidos políticos desde el pasado 10 de febrero, con sede en Valladolid. Como presidente, figura Enrique Lemus y tiene ámbito nacional.

"Vamos con todo. Ahora sí que sí", ha sostenido la organización en su perfil de X, en referencia a su registro como partido político.

Núcleo Nacional ha participado en manifestaciones como las celebradas contra el PSOE en la madrileña calle Ferraz y en redes sociales, con vídeos de sus militantes encapuchados, difunden teorías asociadas a la ultraderecha, como la teoría del reemplazo, o piden la expulsión de los inmigrantes hablando de remigración, el término que emplea también Alternativa para Alemania.

La Guardia Civil abrió en abril de 2025 una investigación sobre esa organización, a raíz de un vídeo en el que se instaba a una "defensa activa" de las calles y "a una lucha conjunta contra la invasión" y enviaron un informe a un juzgado de Valladolid señalando que los vídeos contenían mensajes de odio.

Fuentes de la investigación explicaron a EFE que Núcleo Nacional es uno de los grupos de ultraderecha juvenil que son monitorizados por los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Núcleo Nacional ha convocado además protestas frente a un centro de acogida de menores tutelados en Madrid, o una concentración frente al Congreso donde se corearon consignas e himnos fascistas o se insultó al presidente del Gobierno y en la que hubo tres personas detenidas.

Recientemente, el pasado 28 de enero, cuatro jóvenes vinculados a Núcleo Nacional fueron detenidos en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) como presuntos autores de un delito de odio, por hacer pintadas contra el islam, los inmigrantes y los partidos de izquierdas y difundirlas después en las redes sociales.

Su presencia ha provocado críticas, como las del delegado del Gobierno en Madrid, que llamó a erradicar sus mensajes de odio cuando protestaron contra los menores no acompañados, del PSOE o de Izquierda Unida, que pidió al Gobierno disolver a esta asociación y la calificó de "grupúsculo que agrupa a nazis, falangistas y franquistas".

En su web, con fotos de militantes uniformados, encapuchados y con caretas, reivindican un despertar nacional y explican que se tapan la cara porque "actualmente ser nacionalsocialista, franquista, nacional sindicalista, fascista o de cualquier pensamiento de tercera posición conlleva todo tipo de males para la vida personal de cada uno, multas y sanciones legales". EFE

