Espana agencias

La defensa del creador de Rojadirecta niega que cometiese un delito y pide su absolución

El representante legal del dueño de la popular web argumenta que su cliente solo facilitaba una agenda, defiende que no se lucró y sostiene que la ley ampara a quienes actúan como meros intermediarios digitales ante posibles infracciones

Guardar

Un directivo comercial de una empresa que adquirió derechos de fútbol a Mediapro compareció ante la Audiencia Provincial de A Coruña, donde declaró que si los usuarios accedían a emisiones deportivas mediante enlaces facilitados por Rojadirecta provenientes de casas de apuestas, lograban sortear tanto restricciones de acceso geográfico como normas contractuales estipuladas por la compañía. Dicho testimonio se integra en el marco del proceso penal contra el creador de la plataforma, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía por la presunta retransmisión ilegal de eventos deportivos, una conducta tipificada como delito contra la propiedad intelectual.

Según publicó Europa Press, el debate se centró en la responsabilidad de los intermediarios digitales en este tipo de conductas. Durante la sesión inicial del juicio, el abogado defensor sostuvo que su cliente se limitó a mantener una agenda digital de eventos deportivos, cuyo contenido consistía en enlaces añadidos por los propios usuarios. El letrado argumentó que la actividad de su representado se restringía a la intermediación, sin participar activa o intencionadamente en la distribución directa de material protegido por derechos de autor. El fiscal, por su parte, pide una condena de cuatro años de prisión y sostiene que tanto el administrador de Rojadirecta como otros cinco responsables de páginas colaboradoras incurrieron en un ilícito penal, aunque en la vista solo se juzga al primero, ya que el resto de los implicados alcanzó acuerdos de conformidad y recibieron sentencia. De acuerdo al medio Europa Press, la defensa solicitó la nulidad del pacto alcanzado por esos acusados, argumentando que el contenido de dicho acuerdo contiene elementos incriminatorios directos hacia su cliente.

En el desarrollo de la vista, representantes de empresas afectadas ofrecieron testimonios sobre el impacto de la difusión de contenidos a través de la web de Rojadirecta. Un portavoz de Telefónica, que durante el periodo investigado tenía la exclusividad de los derechos del fútbol de pago en España, indicó que el acceso a las retransmisiones solo estaba disponible para quienes poseían una suscripción en plataformas autorizadas. Al referirse a la posible relación contractual o permiso otorgado a la web juzgada, el representante respondió de manera categórica que "en ningún momento y bajo ningún concepto" Telefónica autorizó la retransmisión de sus contenidos a través de Rojadirecta. Europa Press informó que la compañía estimó el perjuicio económico durante la temporada analizada en varios millones de euros, siendo esta cifra parte fundamental de la acusación formulada por la Fiscalía.

Los argumentos expuestos por la defensa incluyeron una referencia a la ausencia de ánimo de lucro. Según informó Europa Press, el abogado remarcó que la página no ingresaba dinero mediante retransmisiones ni por la inclusión de anuncios publicitarios, de modo que su cliente no habría obtenido ningún beneficio económico directo por la actividad cuestionada. La defensa también aludió a que Rojadirecta respondía a las peticiones de retirada de contenidos cuando se recibían notificaciones sobre posibles infracciones de derechos de propiedad intelectual. En este punto, el letrado incidió en que su cliente ofrecía únicamente una herramienta neutral, desarrollada y alimentada por la comunidad, y que la actuación se restringía a casos puntuales de requerimiento legal para suprimir enlaces presuntamente ilícitos.

El Código Penal y el alcance de la protección sobre eventos deportivos también formaron parte del debate jurídico. El representante legal del acusado señaló que la normativa penal reconoce la protección de las obras intelectuales, las cuales incluyen la producción audiovisual y ciertos aspectos de los eventos deportivos, pero no específicamente los partidos en sí mismos, lo que, según su criterio, invalidaría el cargo imputado. Por ello, solicitó la absolución de su cliente al considerar que las conductas atribuidas no vulneran el marco legal establecido.

De acuerdo a la información de Europa Press, el juicio continuará en varias fechas señaladas ante la Audiencia Provincial de A Coruña, con la intervención prevista del acusado el 2 de marzo. El caso mantiene el foco sobre la forma en que organismos judiciales interpretan la función de intermediarios digitales y los límites legales que afectan a la distribución en línea de contenidos sujetos a propiedad intelectual, asunto que ha motivado la confrontación de posturas durante las sucesivas intervenciones en la vista oral.

Temas Relacionados

RojadirectaPropiedad intelectualPuerto 80 Projects SLUFiscalíaMediaproTelefónicaA CoruñaEspañaRetransmisiones deportivasAbogado defensorEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Marlaska defiende que Gobierno y PSOE actuaron "desde el primer momento" con Ábalos: "Tolerancia cero con la corrupción"

Fernando Grande-Marlaska aseguró que tanto el Ejecutivo central como el partido socialista respondieron con rapidez ante la supuesta implicación de José Luis Ábalos, subrayando “colaboración plena con las autoridades judiciales” y el compromiso institucional con la legalidad

Marlaska defiende que Gobierno y

Andrés Martín: El partido en Éibar va a ser muy complicado

Infobae

Samara Ortiz: "La victoria en Madrid fue un subidón"

Infobae

Ceferín, dispuesto a volver al Bernabéu: "La unidad ha llegado al fútbol europeo"

Infobae

La tradición de tres generaciones recibe su premio, que sabe casi a estrella Michelin

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa