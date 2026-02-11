La jueza de la dana cita como testigos a 31 agentes medioambientales y 8 bomberos forestales

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como testigos a 31 agentes medioambientales o guardias fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Conselleria de Medio Ambiente y ocho bomberos forestales, también dependientes de la Generalitat, que prestaron servicios el día 29 de octubre de 2024 en el control de los barrancos y que ejercieron funciones de vigilancia en el río Magro, área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, área de Torrent-Picanya-Paiporta.

Así lo ha decidido en un auto de este miércoles en el que la magistrada acuerda la citación de estos 39 testigos --sin fijar aún la fecha-- tras una resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que en diciembre del pasado año estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular sobre esta cuestión, y tras un informe del ministerio fiscal al respecto.

La magistrada alude en su auto a esa decisión de la Audiencia, que compartía el criterio del fiscal y señalaba que "por cuanto parece evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos".

La instructora sostiene que el número de agentes o guardas de la CHJ, diez, que pidió el fiscal en un último informe, y cuya declaración ha acordado, así como la suma de los bomberos forestales desplegados en el río Magro y en el Barranco del Poyo, a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias, y los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, "hace innecesario citar a un número mayor", ni tampoco determinar los agentes que estaban de baja laboral o si había algún sector vacante.

Así, respecto a los agentes o guardas de la CHJ, y conforme a lo interesado por el ministerio fiscal, y a la vista de los que prestaron servicios el 29O, atendiendo al área y relación con el control de los barrancos, la jueza ha acordado la citación como testigos del jefe de zona de la zona centro; el responsable de la subzona Valencia centro y los agentes medioambientales adscritos al sector 51, 52, 53 y 54 de la subzona Valencia centro de la zona centro; el guarda fluvial del sector 55; el responsable de la subzona Valencia norte; y los agente medioambiental adscritos al sector 63 y 65 de la subzona Valencia norte de la zona norte.

Respecto de los bomberos forestales, atendiendo al oficio de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), en el que se identifica a los bomberos forestales que fueron a ejercer funciones de vigilancia en el río Magro, área del puente de Carlet, y en el Barranco del Poyo, área de Torrent-Picanya-Paiporta, ha acordado llamar de la Unidad de Alzira que controlaba el Magro a dos bomberos forestales, al conductor de autobomba y al responsable de la unidad, que ya había sido citado más el que controlaba el barranco del Poyo.

Por lo que respecta a los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, atendiendo a los municipios asignados a estos profesionales o jefes de zona identificados, en los que se encontrarían cauces relacionados con los hechos objeto de investigación, cita en la demarcación de Chelva al jefe de comarca y al agente asinagdo en Sot de Chera; en Requena, a la responsable de comarca y a los agentes en Alborache y Siete Aguas; en Llíria, al jefe de comarca y los agentes con municipios asignados en L'Eliana, Quart de Poblet, San Antonio de Benagéber, Chiva, Casinos, Chera, Llíria y zonas de Requena, Picassent, Alcàsser, Beniparrell y Silla; y de Polinyà de Xúquer/Alzira, al jefe de comarca y agentes de los municipios de Valencia (Albufera Nord, Pinedo, L'Olivaret), Turís, Alfarb, Benifaió, Alginet, Algemesí y jefe de zona y agentes de Llombai, Real y Alzira.