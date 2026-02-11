Arquitectos voluntarios inspeccionan edificaciones dañadas por el temporal en Andalucía

Málaga, 11 feb (EFE).- El Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE) ha desplegado a una treintena de profesionales que han inspeccionado edificaciones dañadas por el temporal de borrascas en dieciséis municipios, entre ellos dos de los más afectados por las lluvias torrenciales, como son Grazalema y Ubrique, en Cádiz.

Este grupo, integrado en el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), actuó en Benaoján, Cortes de la Frontera y Cartajima, en la provincia de Málaga, y en Villaluenga del Rosario, Grazalema, Ubrique, Alcalá del Valle, Puerto Serrano y Torre-Alháquime, en la provincia de Cádiz.

Los arquitectos han valorado daños y riesgos estructurales y han apoyado la toma de decisiones sobre evacuaciones y medidas preventivas, ha informado este organismo en un comunicado.

El coordinador del grupo de profesionales voluntarios, Gonzalo Martín Benavides, ha explicado que, bajo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias, se inspeccionó "con gran vigilancia" la situación "deslizante" de las edificaciones en ladera, con especial atención a los terrenos arcillosos.

En colaboración con geólogos y otros especialistas, todavía se encuentran cinco arquitectos sobre el terreno, supervisando la zona.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos activó el grupo durante el fin de semana para hacer inspecciones técnicas sobre el terreno en coordinación con el 112, la Guardia Civil, el CSIC y los equipos de gobierno municipal, acometiendo tareas de apuntalamiento y evacuación urgente.

Este grupo es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consejo de arquitectos y la Junta de Andalucía, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia en la respuesta ante terremotos, inundaciones, temporales y otras catástrofes naturales que puedan afectar a edificaciones públicas y privadas, así como al patrimonio histórico. EFE