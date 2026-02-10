Vox ve un "paripé" la nueva coalición de la izquierda para las generales y cree que está "abocada al fracaso"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha tachado este martes de "paripé" la nueva coalición de la izquierda que se ha gestado con vistas a las próximas elecciones generales y, de hecho, ya adelanta que está "abocada al fracaso". "Los españoles ya no se tragan la propaganda de este Gobierno ni se tragan esas promesas incumplidas por parte de la izquierda", ha señalado.

Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid, formaciones que integran el Gobierno de Pedro Sánchez por la cuota del socio minoritario, han anunciado su intención de confluir a esos futuros comicios para relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Una información que, para Millán, resulta "bastante patética" en tanto que son partidos que forman parte del Gobierno o están apoyando a Pedro Sánchez. "Con lo cual --ha añadido en rueda de prensa desde el Congreso-- lo que denota es que están asumiendo su mala acción de Gobierno y su derrota en la calle".

Según ha abundado, esta suma de fuerzas lo que trata es de "reflotar un proyecto que se ha demostrado que es absolutamente fracasado y que es el responsable de que hoy los españoles sean más pobres". "Todos esos que ahora se van a reunir en la calle para escenificar semejante paripé son los responsables de que España esté donde está y que hoy los españoles estén peor", ha dicho.