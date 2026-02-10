Fundación Mutualidad lanza una nueva edición del Lab Emprendimiento Jurídico para fomentar la innovación legal

La organización sin ánimo de lucro del Grupo Mutualidad, Fundación Mutualidad, ha anunciado el lanzamiento de la nueva edición de 'Lab Emprendimiento Jurídico', una iniciativa que apuesta por la innovación, la formación y el emprendimiento como palancas de transformación del sector jurídico.

Como principal novedad, esta edición estructura su fase de incubación en dos modalidades: 'Lab Experience' y 'Lab Pro'. Así, según ha explicado la Fundación en un comunidado, las modalidades han sido diseñadas para adaptarse a los distintos momentos profesionales, niveles de experiencia y grados de implicación de las personas participantes.

En concreto, 'Lab Experience' ofrece un entorno orientado a quienes desean aproximarse al emprendimiento jurídico desde una perspectiva práctica y creativa, trabajando ideas en fases tempranas sin la exigencia de su aplicación inmediata en el mercado.

Por su parte, 'Lab Pro' está dirigido a profesionales con una clara vocación emprendedora que quieran integrarse en equipos de alto rendimiento, con un mayor nivel de exigencia y el objetivo de consolidar proyectos con potencial de crecimiento, que podrán optar a un capital semilla de 10.000 euros.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ACTIVO

Según la entidad, el programa se apoya en una metodología de aprendizaje activo y en el desarrollo de soluciones que den respuesta a las necesidades reales de la sociedad en materia jurídica y del sector legal en particular, adaptándose a diferentes ritmos e inquietudes respecto al emprendimiento.

Asimismo, como han detallado, la diferenciación en dos modalidades de incubación permite que cada participante "elija el nivel de compromiso e implicación que mejor se adapte a su momento profesional y a sus objetivos en torno al emprendimiento", facilitando así una experiencia "más ajustada a sus expectativas".

Además del trabajo de "encaje de necesidad y conformación de equipos", el 'Lab de Emprendimiento Jurídico' contempla un proceso formativo integral con clases online de acceso abierto y guiadas por personas expertas en áreas clave del emprendimiento y la innovación, abordando desde la definición de la propuesta de valor hasta estrategias de marketing, ventas y captación de capital, con especial hincapié en la tecnología.

Así, el Lab tendrá una duración total de seis meses --divididos en tres de formación y tres de incubación--, y acogerá la incubación de diez proyectos que podrán optar a uno de los premios en función de la modalidad de participación.

La directora general de Fundación Mutualidad, Blanca Narváez, ha afirmado que la entidad mantiene "un firme compromiso con el impulso del talento jurídico y con el fomento del emprendimiento como palancas esenciales para el futuro de la abogacía". "El Lab se ha consolidado como un espacio clave para el crecimiento profesional y para la evolución del sector, al promover la innovación y la colaboración como respuestas eficaces a los retos reales que afrontan hoy el sector y la sociedad", ha sostenido.

Del mismo modo, del área de Talento Jurídico de Fundación Mutualidad, Susana Santos, ha comentado que "las nuevas modalidades 'Lab Experience' y 'Lab Pro' permiten que cada persona encuentre su camino en el emprendimiento, ya sea explorando ideas de forma más flexible o desarrollando proyectos con alto potencial de impacto en el sector".

UN PROGRAMA PARA TODOS LOS PERFILES

Como ha asegurado la entidad, este programa ofrece una "oportunidad" única a todo tipo de perfiles del sector jurídico, ya sean estudiantes, junior o senior. Así, las inscripciones están abiertas desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo a las 23,59 horas.

Así, Fundación Mutualidad fundamenta su enfoque en la sostenibilidad y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), guiando cada uno de sus proyectos con un impacto directo en la Educación de calidad (ODS 4), el Trabajo y crecimiento económico (ODS 8) y la Innovación (ODS 9).

La VII edición de 'Lab Emprendimiento Jurídico' pretende "reforzar" este compromiso al conectar a emprendedores y profesionales con los retos del sector legal.