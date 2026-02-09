Espana agencias

El Supremo rechaza que Koldo comparezca esta semana en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

El alto tribunal deniega la solicitud que buscaba la declaración de Koldo García en Pamplona, argumentando que su presencia es imprescindible al día siguiente en Madrid, donde debe responder por supuestas anomalías en contratos de material sanitario

La providencia del Tribunal Supremo recoge que Koldo García tendrá que estar presente este jueves en Madrid en el marco de la audiencia preliminar a su juicio, situación que imposibilita su traslado a Pamplona el día anterior, como solicitaba la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. De acuerdo con Europa Press, el alto tribunal denegó la petición cursada por la Cámara foral para que el exasesor ministerial compareciera este miércoles en relación a la investigación sobre adjudicaciones públicas y señaló como motivo la obligatoriedad legal de que García se presente ante los magistrados para la audiencia previa a la vista oral sobre supuestas anomalías en la compra de material sanitario.

Según publicó Europa Press, los magistrados recalcaron que Koldo García se encuentra actualmente en prisión provisional en Soto del Real desde finales de noviembre, igual que el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El traslado a Navarra desde la cárcel madrileña resultaría incompatible con la exigencia de su comparecencia presencial ante el Supremo, programada para este jueves. Además, la providencia, a la que accedió Europa Press, especifica la obligatoriedad de que tanto García como Ábalos asistan a la audiencia, aunque solo tomen la palabra sus respectivos letrados, quienes prevén argumentar en favor de la inocencia de sus defendidos y solicitar su puesta en libertad.

La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Irati Jiménez, explicó en un escrito remitido al Tribunal Supremo que la comparecencia de Koldo García tenía por objeto recibir información sobre su "posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones" que forman parte de las pesquisas parlamentarias. Europa Press detalló que el interés de la comisión se centra en determinar hasta qué punto existió implicación en los procedimientos de contratación bajo investigación.

El medio también informó que no es la primera ocasión en que el Supremo desestima peticiones similares vinculadas al llamado 'caso Koldo'. En enero, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa, rechazó autorizar la comparecencia del exministro Ábalos ante la comisión de investigación del Senado. En el mismo sentido, el tribunal argumentó entonces la "singular premura de la solicitud referida", señalando que las diligencias judiciales prevalecían sobre la programación parlamentaria.

Conforme a las razones esgrimidas por el Tribunal Supremo, la obligación legal de asistir a la audiencia en Madrid y las circunstancias de prisión provisional pesan más que la citación hecha por el órgano foral. Los letrados de los acusados, según consignó Europa Press, expondrán ante la sala sus alegaciones en contra de la celebración del juicio, reiterando la defensa de la inocencia de García y Ábalos y la solicitud de que ambos recuperen su libertad.

El calendario judicial y los procesos de investigación parlamentaria confluyen sobre las figuras de Koldo García y José Luis Ábalos a raíz de las sospechas de anomalías en la contratación de material sanitario durante la emergencia sanitaria. Europa Press recordó que la investigación formal en el Supremo incluye a varias personas, entre ellas al empresario Víctor de Aldama, cuya presencia también se encuentra prevista en la misma audiencia preliminar del jueves.

En lo que respecta al procedimiento legal, el Tribunal Supremo enfatizó las prioridades procesales frente a otras demandas institucionales, como las convocatorias a comparecer ante comisiones de investigación parlamentarias. La situación procesal de los implicados, actualmente sujetos a medidas de prisión provisional, introduce restricciones adicionales a sus desplazamientos, aspecto subrayado en los argumentos de la sala.

