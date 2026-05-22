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María José Llergo: "La vida es un juego maravilloso en el que incluso perdiendo ganamos"

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Javier Herrero.

Madrid, 22 may (EFE).- 'El juego' de María José Llergo, el tercer álbum de la cordobesa y el que sigue al mejor disco español de 2023 a juicio de la prensa musical, ve la luz este viernes como un manual de exploración musical y vital sin prejuicios, convencida de que incluso (o sobre todo) en el error y en el perder hay una lección poderosa.

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"El otro día le explicaba a mi psicóloga que había dejado de estar en hipervigilancia porque he aprendido a jugar, porque esta vida es un juego maravilloso en el que incluso perdiendo ganamos. Lo que importa es vivirla y vivirla nosotros a ella en vez de ella a nosotros", reflexiona esta compositora, músico, productora e intérprete en una charla con EFE.

Explica en la misma la importancia que tiene concebir el aprendizaje tal y como los niños juegan. "Yo el crecimiento y el aprendizaje siempre lo he practicado, pero antes lo hacía desde una autoexigencia muy destructiva para mí. Y con el juegos te caes, te levantas, te vuelves a caer y te levantas", señala.

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"Es algo que se nos olvida tan preocupados con las obligaciones de estar a la altura, de crear, de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. No había espacio en mi vida para pasármelo bien, aunque hiciera lo que más me gustase en este mundo", confiesa quien recibió un Goya a mejor canción y el Premio Ruido de la crítica al mejor disco nacional con el previo 'Ultrabelleza' (2023).

Desde una nueva perspectiva ha alumbrado este 'El juego' (Sony), con unas reglas que ella misma se saltaba cuando le interesaba. "La filosofía era: 'Vamos a intentarlo y, si suena mal, lo quitamos, pero sin intentarlo no se quita nada'", indica Llergo, que ideó primero el concepto, después las canciones y, finalmente, la "intro" en la que lo explica todo.

Como resultado, ahí queda "una bachata andalusí como si hubiera nacido en Al-Andalus" y un 'Bolero mafioso' que nació gracias a lanzarse a un estudio en México a trabajar junto a Daniel y Me Estás Matando, a los que había conocido ese mismo día.

"Tampoco podía pensar yo que me metería en un drum'n'bass sin perder la pureza. Porque, hagas lo que hagas, tú puedes ser la persona más pura del mundo comprando el pan y la persona más impura haciendo una gran obra de arte. Es la intención con la que se hacen las cosas lo que importa", declara.

A este propósito canta en 'La celda': 'Si son rejas mis pestañas y mis ojos son ventanas / Es mi cabeza la celda donde está presa mi alma". "A veces no nos tenemos que ir muy lejos para perder la libertad", subraya una de las personas que ha contribuido a llevar el flamenco a otras cotas desde su primer trabajo, 'Sanación' (2020).

Entre un sinfín de géneros distintos y atípicos para ella, Llergo ha ejercido también de productora junto a un grupo diverso de compañeros, entre ellos, otra mujer, Tatiana Delalvz, algo a destacar en un ámbito del proceso musical en el que no abundan los nombres femeninos.

"Pero eso lo vamos a cambiar, porque hay muchísimas mujeres productoras haciendo música increíble. Lo que me gustaría también es ver a chicos que tienen mujeres productoras en sus discos", reclama esta artista, una de las pocas españolas que ha protagonizado un concierto de la serie 'Tiny Desk' de la NPR en EE.UU.

Entre las inspiraciones de otros temas aparecen dos rupturas sentimentales: la más antigua y "más dolorosa" se manifiesta en 'Agua negra' o 'Bien de amores', con el que se cierra el disco, mientras que la más reciente aparece en 'Olvídame', cuando uno es capaz de una renuncia total por preservar la felicidad del otro.

"Yo estoy tranquila con el amor que he dado. Es muy bonito amar así, desde esa forma de amor suprema", destaca.

Aunque la pérdida a la que aún se está acostumbrando es la de su abuelo Pepe, al que tantas veces ha citado como una influencia fundamental en su vida y en su arte y que falleció hace solo cinco meses. Al menos, apunta, logró exorcizar una de sus pesadillas recurrentes: que aquello le pillara en medio de una gira, tras ser capaz de regresar a tiempo desde sus conciertos en Reino Unido.

"Agradeceré siempre que me hayan dejado poder volver y acompañarlo en su muerte como él me acompañaba a mí en mi vida. Es una cosa que aún me duele mucho, más ahora que va a salir el primer disco que no le enseño antes de que se publique", comenta emocionada sobre la persona a la que dedica la canción 'Abuelo'. EFE

(Foto)

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EFE

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