El jurado delibera ya sobre la suerte del asesino confeso de Sergio Delgado

El procedimiento que rige la deliberación de los miembros del jurado contempla que, tras un lapso de veinticuatro horas sin veredicto, el magistrado responsable tiene la facultad de brindarles el apoyo logístico que considere necesario para finalizar el dictamen, según detalló la información publicada por el medio original. Este aspecto forma parte de las instrucciones precisas entregadas al jurado, cuyo trabajo se desarrolla bajo condiciones de confidencialidad y sin plazos cerrados para la emisión de su resolución. El magistrado recordó a los participantes que deberán considerar tanto los hechos que resulten desfavorables como los que sean favorables al acusado.

De acuerdo con la cobertura difundida por el medio de comunicación, este lunes el juez entregó a los nueve ciudadanos seleccionados las preguntas que componen el llamado objeto del veredicto, paso decisivo para que puedan emitir una conclusión sobre la responsabilidad penal de J.L.N., joven de veinticinco años acusado por la muerte violenta de Sergio Delgado. La decisión final podría derivar en una condena que oscilaría entre los doce y los veinte años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica: mientras la Fiscalía de la Audiencia de Burgos califica los hechos como homicidio doloso y solicita el mínimo de la horquilla, la familia de la víctima pide que se considere asesinato y reclama la pena máxima, según publicó la fuente.

El jurado, reunido desde la mañana y encargado de evaluar la totalidad de las pruebas documentales y testimoniales reunidas durante el juicio, permanece incomunicado para analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. A los miembros, seleccionados bajo los criterios del jurado popular, se les entregó acceso a todos los documentos e informes requeridos, con el fin de que puedan responder a los interrogantes planteados por el tribunal. El juez reiteró que entre sus funciones figura elegir a un portavoz, quien dirigirá las sesiones y, al concluir los debates, será responsable de dar lectura al veredicto.

La causa está centrada en una muerte ocurrida durante la madrugada del 24 de febrero de 2024 en una zona de ocio nocturno de la capital burgalesa. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos recogida por el medio original, Sergio Delgado, vecino de Valladolid, celebraba una despedida de soltero con cuatro amigos. Hacia las 00:30 horas, J.L.N.I. habría iniciado una conversación preguntando a la víctima por su lugar de origen y, tras la respuesta "de pucela", le propinó un golpe en el rostro. Este impacto provocó la caída de Delgado, que se golpeó la nuca y falleció prácticamente en el acto debido a un edema cerebral y microhemorragias en la base del cráneo.

Durante el proceso judicial, las partes han presentado posturas divergentes. La Fiscalía y la acusación particular coinciden en que el joven debe responder por un delito grave, aunque difieren en la calificación —homicidio doloso o asesinato— y en la petición de la pena. Según repasa la información recolectada por el medio, la defensa de J.L.N. sostiene que la muerte fue consecuencia de una imprudencia, lo que, en caso de ser aceptado por el jurado, implicaría una sustancial reducción de la pena.

El proceso deliberativo se realiza a puerta cerrada y en condiciones de absoluta privacidad, tal como impone el protocolo para los juicios ante tribunal popular. A lo largo de la jornada, los integrantes del jurado han contado con la posibilidad de revisar toda la prueba documental y solicitar cualquier documento adicional que consideren necesario para su valoración. Esta dinámica busca garantizar la objetividad e independencia de su dictamen.

Las instrucciones entregadas por el magistrado establecen límites claros al razonamiento del jurado, instándoles a ceñirse a los hechos probados y a las normas que definen las figuras delictivas en juego. La cuestión se centra ahora en precisar grado de responsabilidad de J.L.N., un asunto que mantiene la atención tanto de la familia de la víctima como del entorno social, dado el impacto que el suceso y el procedimiento han tenido a nivel local.

Por el momento no existe pronóstico sobre cuándo se anunciará el veredicto, pues el procedimiento permite al jurado tomarse el tiempo necesario para discutir, confrontar puntos de vista y alcanzar una conclusión ajustada a derecho, según remarcó el medio. La incertidumbre, mientras tanto, persiste entre los allegados de Sergio Delgado y en la opinión pública local, que sigue expectante el desenlace del juicio.