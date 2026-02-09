Espana agencias

El jurado delibera ya sobre la suerte del asesino confeso de Sergio Delgado

Nueve ciudadanos debaten, bajo estricta confidencialidad, el futuro penal de J.L.N tras analizar todas las pruebas y testimonios presentados por las partes, mientras la expectativa por el desenlace mantiene en vilo tanto a la familia como a la sociedad

Guardar

El procedimiento que rige la deliberación de los miembros del jurado contempla que, tras un lapso de veinticuatro horas sin veredicto, el magistrado responsable tiene la facultad de brindarles el apoyo logístico que considere necesario para finalizar el dictamen, según detalló la información publicada por el medio original. Este aspecto forma parte de las instrucciones precisas entregadas al jurado, cuyo trabajo se desarrolla bajo condiciones de confidencialidad y sin plazos cerrados para la emisión de su resolución. El magistrado recordó a los participantes que deberán considerar tanto los hechos que resulten desfavorables como los que sean favorables al acusado.

De acuerdo con la cobertura difundida por el medio de comunicación, este lunes el juez entregó a los nueve ciudadanos seleccionados las preguntas que componen el llamado objeto del veredicto, paso decisivo para que puedan emitir una conclusión sobre la responsabilidad penal de J.L.N., joven de veinticinco años acusado por la muerte violenta de Sergio Delgado. La decisión final podría derivar en una condena que oscilaría entre los doce y los veinte años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica: mientras la Fiscalía de la Audiencia de Burgos califica los hechos como homicidio doloso y solicita el mínimo de la horquilla, la familia de la víctima pide que se considere asesinato y reclama la pena máxima, según publicó la fuente.

El jurado, reunido desde la mañana y encargado de evaluar la totalidad de las pruebas documentales y testimoniales reunidas durante el juicio, permanece incomunicado para analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. A los miembros, seleccionados bajo los criterios del jurado popular, se les entregó acceso a todos los documentos e informes requeridos, con el fin de que puedan responder a los interrogantes planteados por el tribunal. El juez reiteró que entre sus funciones figura elegir a un portavoz, quien dirigirá las sesiones y, al concluir los debates, será responsable de dar lectura al veredicto.

La causa está centrada en una muerte ocurrida durante la madrugada del 24 de febrero de 2024 en una zona de ocio nocturno de la capital burgalesa. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos recogida por el medio original, Sergio Delgado, vecino de Valladolid, celebraba una despedida de soltero con cuatro amigos. Hacia las 00:30 horas, J.L.N.I. habría iniciado una conversación preguntando a la víctima por su lugar de origen y, tras la respuesta "de pucela", le propinó un golpe en el rostro. Este impacto provocó la caída de Delgado, que se golpeó la nuca y falleció prácticamente en el acto debido a un edema cerebral y microhemorragias en la base del cráneo.

Durante el proceso judicial, las partes han presentado posturas divergentes. La Fiscalía y la acusación particular coinciden en que el joven debe responder por un delito grave, aunque difieren en la calificación —homicidio doloso o asesinato— y en la petición de la pena. Según repasa la información recolectada por el medio, la defensa de J.L.N. sostiene que la muerte fue consecuencia de una imprudencia, lo que, en caso de ser aceptado por el jurado, implicaría una sustancial reducción de la pena.

El proceso deliberativo se realiza a puerta cerrada y en condiciones de absoluta privacidad, tal como impone el protocolo para los juicios ante tribunal popular. A lo largo de la jornada, los integrantes del jurado han contado con la posibilidad de revisar toda la prueba documental y solicitar cualquier documento adicional que consideren necesario para su valoración. Esta dinámica busca garantizar la objetividad e independencia de su dictamen.

Las instrucciones entregadas por el magistrado establecen límites claros al razonamiento del jurado, instándoles a ceñirse a los hechos probados y a las normas que definen las figuras delictivas en juego. La cuestión se centra ahora en precisar grado de responsabilidad de J.L.N., un asunto que mantiene la atención tanto de la familia de la víctima como del entorno social, dado el impacto que el suceso y el procedimiento han tenido a nivel local.

Por el momento no existe pronóstico sobre cuándo se anunciará el veredicto, pues el procedimiento permite al jurado tomarse el tiempo necesario para discutir, confrontar puntos de vista y alcanzar una conclusión ajustada a derecho, según remarcó el medio. La incertidumbre, mientras tanto, persiste entre los allegados de Sergio Delgado y en la opinión pública local, que sigue expectante el desenlace del juicio.

Temas Relacionados

Sergio DelgadoJ.L.NFiscalía de la Audiencia de BurgosAudiencia de BurgosValladolidBurgosAsesinatoJurado popularJuicio penalDefensaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Torres admite que "no son buenos" resultados para el PSOE los de Aragón que justifica en el tiempo para prepararlas

Ángel Víctor Torres señaló que los socialistas afrontaron los comicios aragoneses con limitaciones de tiempo para organizar la campaña y responsabilizó al Partido Popular de fortalecer a la ultraderecha a través de su estrategia y adelanto electoral

Torres admite que "no son

Núñez (PP) niega rotundamente presiones de Génova en relación al Estatuto de C-LM: "Hemos actuado de manera soberana"

Paco Núñez afirma que la organización autonómica ha tomado decisiones de manera independiente y asegura que no hubo instrucciones externas sobre la reforma del Estatuto, solicitando explicaciones al PSOE sobre posibles desacuerdos en torno al número de escaños

Núñez (PP) niega rotundamente presiones

Podemos minimiza a mera "charla" el encuentro entre Rufián y Delgado y cuestiona que tengan el apoyo de ERC y Más Madrid

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, calificó como una simple conversación la cita entre Rufián y Delgado, poniendo en duda que ambas formaciones respalden la iniciativa y señalando la ausencia de comunicación previa sobre posibles pactos

Podemos minimiza a mera "charla"

La cúpula de Podemos asume la responsabilidad del varapalo en Aragón, pero se conjura para rearmarse

Tras la desaparición del partido en la Cámara aragonesa, Pablo Fernández reconoció públicamente la gravedad de los resultados, asumiendo errores previos y destacando la necesidad urgente de fortalecer las bases para afrontar los próximos desafíos electorales

La cúpula de Podemos asume

Pisarello (Comuns) cree que la propuesta de Rufián es a título personal, aunque pide discreción si se aborda

Gerardo Pisarello considera que las iniciativas para crear un frente progresista deben discutirse en privado entre formaciones, subraya la necesidad de colaboración, reclama valentía al PSOE y advierte sobre normalizar a Vox tras los últimos comicios

Pisarello (Comuns) cree que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Errejón, a un

El caso Errejón, a un paso de que comience el juicio oral: la Fiscalía duda si hubo abuso sexual y Elisa Mouiliaá vuelve a la carga

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

Tener trabajadores extranjeros beneficia a España: los inmigrantes abren la puerta a empleos mejor pagados para los españoles

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio